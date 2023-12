Komisja sejmowa zbada kolejną aferę. "Smutny koniec pana kłamstw"

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował w czwartek opinię publiczną, że gremium przyjęło plan pracy na 2024 roku. "W styczniu ruszamy z wyjaśnianiem respiratorów. Kto, komu, za ile i dlaczego" - napisał na Twitterze/X. Odniósł się do tego były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z PiS. "Zapraszam na to posiedzenie. Zwrócę się do Ministerstwa Zdrowia i Agencji Wywiadu o odtajnienie wszystkich materiałów dotyczących tej sprawy tak, aby mogła się z nimi zapoznać opinia publiczna" - napisał.

Komisja Zdrowia w Sejmie zbada aferę respiratorową

Janusz Cieszyński był wiceministrem zdrowia w rządzie PiS odpowiedzialnym m.in. za zakupy sprzętu. Wiosną 2020 roku, na początku pandemii COVID-19, podpisał kontrakt na dostawę ponad 1200 respiratorów ze spółką należącą do handlarza bronią Andrzeja Izdebskiego, właściciela przedsiębiorstwa E&K. Resort przelał 154 mln zł zaliczki, ale firma nie wywiązała się z zamówienia. Izdebski uciekł do Albanii, gdzie w czerwcu 2022 roku zmarł w tajemniczych okolicznościach.

"Wszystko będzie jawne. I wszystko w tej sprawie jest jasne. Ale widzę, że jest pan gotowy też wkopać kolegów, którzy na razie są w cieniu tego respiratorowego złodziejstwa. Wygląda to na przygotowanie do małego świadka koronnego. Coraz ciekawiej!" - odpisał Cieszyńskiemu poseł KO Michał Szczerba. Parlamentarzysta PiS odpowiedział z kolei, że to "będzie smutny koniec pana kłamstw i manipulacji. Już wkrótce pana pomówienia oceni też sąd. Sprawiedliwość zwycięży".

Sprawą zakupu sprzętu przez Ministerstwo Zdrowia zajęła się Najwyższa Izba Kontroli i doszła do wniosku, że Cieszyński mógł popełnić przestępstwo z art. 296 par. 3 kodeksu karnego, czyli wyrządził szkodę w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach. Jest to zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba złożyli szereg zawiadomień do prokuratury w tej oraz innych sprawach związanych z zakupami resortu w okresie pandemii. W lipcu 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo i stwierdziła, że nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Źródło: Radio ZET/Twitter