W Sejmie swoje działania rozpoczęła komisja śledcza ds. "wyborów kopertowych". Jej przewodniczącym został poseł KO Dariusz Joński. Wybrano także trzech zastępców: Jacka Karnowskiego (KO), Bartosza Romowicza (Polska 2050) oraz Waldemara Budę (PiS). W piątek 22 grudnia ma odbyć się pierwsze posiedzenie merytoryczne komisji.

Joński zapewnił, że komisja będzie działała "na podstawie faktów i dokumentów i nie przewiduje żadnego kuglarstwa". Dodał, że komisja będzie działać szybko, ale też precyzyjnie. - Zrobimy wszystko, aby pokazała, czy władze naszego państwa przy organizacji wyborów kopertowych doprowadziły do złamania prawa - podkreślił.

Komisja śledcza ds. "wyborów kopertowych" podjęła pierwsze decyzje

Pierwsze, czysto formalne posiedzenie, wywołało już sporo emocji. Posłowie PiS domagali się kontynuowania prac komisji śledczej jeszcze dziś. Waldemar Buda z PiS zapowiedział, że komisja śledcza powinna przesłuchać w pierwszej kolejności Małgorzatę Kidawę-Błońską i Rafała Trzaskowskiego. Przemysław Czarnek dodał, że przewodniczący Joński "źle zaczyna" swoją pracę.

PiS utrzymuje, że przełożenie wyborów prezydenckich w 2020 roku wynikało z "blokady demokratycznych procedur" przez ówczesną opozycję, która - w ocenie prawicy - potrzebowała dodatkowego czasu, aby wymienić swojego kandydata. Pierwotnie w wyborach kandydatką KO była Małgorzata Kidawa-Błońska, ale po zmianie daty wyborów politycy wycofali tę kandydaturę i zgłosili Rafała Trzaskowskiego.

Jacek Sasin, który kilka dni temu był gościem Radia ZET i odpowiadał na pytania o "wybory kopertowe" powiedział, że 70 mln zł zostało zmarnowane przez działania ówczesnych partii opozycyjnych. - Nie no, jak? Skąd mam wziąć 70 mln, żeby je oddać? Co za pytanie? - zareagował. - Ale dlaczego mam je w ogóle oddawać? To jest dla mnie pytanie dziwne - podkreślił.

Co zbada komisja śledcza ds. "wyborów kopertowych"?

Zadaniem komisji będzie przede wszystkim, jak czytamy w uchwale: "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

W uchwale wskazano m.in. na konieczność zbadania procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do "niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi lub innymi, lub niekorzystnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub mieniem innych osób prawnych".

