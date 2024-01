Komisja śledcza na żywo. Dzisiaj zeznania Gowina. Relacja i transmisja

Komisja śledcza rozpocznie obrady we wtorek 9 stycznia o godzinie 9:00 od wprowadzenia dotyczącego ówczesnej sytuacji epidemiologicznej, które ma przedstawić prof. Robert Flisiak, powołany przez komisję na biegłego. Pierwszym świadkiem przed komisją będzie były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin. Obrady komisji relacjonujemy na żywo.

Komisja śledcza na żywo - zeznania Jarosława Gowina [9 stycznia]

Według szefa komisji Dariusza Jońskiego (KO) w pierwszym kroku należy przypomnieć, co działo się w Polsce w kwietniu 2020 roku. – Pozamykane szkoły, przedszkola, sklepy, lasy, a rząd PiS "na rympał" robi wszystko, by przeprowadzić wybory, bo chce je za wszelką cenę wygrać. Warto to przypomnieć, dlatego też zaprosiliśmy prof. Flisiaka, który wprowadzi ten temat – powiedział poseł KO. Dodał, że Gowin był naocznym świadkiem tamtych wydarzeń. – Chcemy poznać je od kuchni, bo Jarosław Gowin przedstawiał wtedy argumenty przeciw, a Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński mówili, że wybory muszą się odbyć. Pamiętajmy, że było też spotkanie Gowin-Kaczyński, po którym panowie wyszli i oświadczyli, że wyborów nie będzie. Pytań jest bardzo, bardzo dużo – podkreślił przewodniczący komisji.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Kto jeszcze zostanie przesłuchany?

Podczas kolejnych posiedzeń komisja chce przesłuchać byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek (PiS), byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego szefa MAP Jacka Sasina, byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, byłego szefa KPRM Michała Dworczyka oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zadaniem komisji śledczej ds. wyborów kopertowych ma być przede wszystkim "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

