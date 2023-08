Kompromitująca akcja PiS. Łukaszenka stał się dla nich wiarygodny?

Ataki i groźby białoruskiej propagandy wobec Polski stały się już codziennością. Podczas niedawnego spotkania z Władimirem Putinem Alaksandr Łukaszenka mówił, że obecni na terytorium Białorusi najemnicy z Grupy Wagnera prosili go o zgodę na wjazd do Polski. Wymienił w tym kontekście Rzeszów i Warszawę.

Później Łukaszenka stwierdził, że jedynie żartował, ale ton jego wypowiedzi nadal był agresywny. - To są ludzie doświadczeni przez wojnę, okaleczeni. Wielu tam zginęło, wielu zostało kalekami. Czy wybaczą? Nie. Dlatego niech się modlą, byśmy ich zatrzymali i jakoś ich zabezpieczyli. Inaczej bez nas by się tam przedostali i wdarliby się do tego Rzeszowa i Warszawy, to nie byłaby błahostka. Dlatego nie ma co mi robić wyrzutów, ale niech dziękują - tłumaczył.

PiS cytuje Łukaszenkę i uderza w Donalda Tuska

To jednak nie wszystko. Białoruskie i rosyjskie kanały propagandowe od dawna rozsiewają dezinformację o rzekomych planach polskiego rządu dotyczących zajęcia zachodnich ziem Ukrainy. - Wypowiedzi dyktatora Białorusi, ale i samego Putina, który nazwał zachodnie ziemie Polski jako "dar Stalina", mają na celu - według szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeby - "wykopanie przepaści między Kijowem a Warszawą".

W 2022 roku Łukaszenka przekonywał z kolei swoich rodaków, że w Polsce brakuje podstawowych produktów spożywczych i w związku z tym Polacy tłumnie przyjeżdżają na zakupy do jego kraju. - Zobaczcie, co dzieje się z sąsiednimi Litwą, Łotwą, Polakami, o Ukrainie już nie wspominam [...] Oni byli tacy zamożni, żyli w takim szczęśliwym świecie. U nas nic nie było, u nich wszystko. I gdzie są teraz? - mówił.

Polskie służby na bieżąco informują o białoruskich i rosyjskich atakach propagandowych wymierzonych w Warszawę. I choć niemal wszyscy mają świadomość, że celem Mińska i Moskwy jest destabilizacja państw takich Polska, część polityków PiS nie ma oporów w tym, aby wykorzystywać wschodnią dezinformację do krajowych celów politycznych i atakowania opozycji. Co więcej, jak wynika z ostatniej akcji na Twitterze, politycy "dobrej zmiany" postanowili uwiarygadniać propagandowy przekaz Mińska.

Kompromitująca akcja PiS na Twitterze

O co dokładnie chodzi? Posłowie PiS ponownie udostępnili w mediach społecznościowych fragment wywiadu Alaksandra Łukaszenki z 2021 roku. Dyktator mówił w nim m.in., że powrót do władzy Donalda Tuska jest nadzieją dla Białorusi. - U władzy jest PiS - Prawo i Sprawiedliwość - ten szalony Kaczyński, Morawiecki i Duda, trio. Dlatego jestem pewien, że wraz z przyjściem Tuska, który jest silnym politykiem, i jeśli oni nas poproszą o przeprowadzenie tam wyborów, tamci (PiS - red.) upadną - mówił Łukaszenka.

Szczególnie bulwersujący jest fakt, że nagranie z 2021 roku udostępniane jest przez polityków PiS dwa dni po naruszeniu przez białoruskie śmigłowce polskiej przestrzeni powietrznej, które w ocenie wielu ekspertów może mieć charakter prowokacji. Cały czas niejasne są także plany najemników z Grupy Wagnera, którzy przebywają na terytorium Białorusi i przesuwają się w kierunku granicy z Polską.

"W kontekście wpisów Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego warto przypomnieć, komu w nadchodzących wyborach w Polsce kibicuje białoruski satrapa" - napisał na Twitterze poseł PiS Krzysztof Sobolewski, zamieszczając fragment nagrania ze wspomnianego wywiadu Łukaszenki. Film udostępniali w sieci także inni politycy PiS, m.in. wiceszef MON Marcin Ociepa.

Karczewski o Łukaszence: "taki ciepły człowiek"

Internetową akcję PiS mocno skrytykowali komentatorzy. Przypomniano m.in. słynne spotkanie ówczesnego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z białoruskim dyktatorem i to, jak komplementował go prominentny polityk partii Kaczyńskiego. "Politycy PiS tak się zapędzili, że stawiają na piedestale wypowiedzi Łukaszenki. Nagle białoruski dyktator jest dla PiS wart cytowania i pokazywania. Ten sam, który mówił, że Polska jest hieną Europy. Ten Łukaszenka, o którym Stanisław Karczewski mówił »taki ciepły człowiek« - napisał Patryk Michalski z Wirtualnej Polski.

"Łukaszenka jest dla Pana politykiem? Na dodatek wiarygodnym? Ciepły człowiek wraz z Putinem z pewnością gratulują Panu wyboru" - skomentowała Monika Mesuret. "Ten czas, gdy PiS powołuje się na słowa białoruskiego dyktatora Łukaszenki i promuje je wśród swego elektoratu... Co za upadek" - napisał z kolei Przemysław Henzel.

To nie pierwszy tego typu absurdalny atak PiS w kierunku Tuska i opozycji w ostatnich dniach. W czwartek w wywiadzie dla PR24 wiceszef MSWiA Maciej Wąsik mówił, że Białoruś przeprowadza na granicy z Polską prowokacje, aby dostarczyć politycznego paliwa Platformie Obywatelskiej. - Jestem przekonany, że Łukaszenka wystawia piłkę Tuskowi, żeby atakować polski rząd, widząc, że opozycja nie jest skora do tego, żeby bronić polskiej granicy. Widząc, że opozycja jest skora, by atakować polskie służby za rzekomo niehumanitarne zachowanie przy granicy polsko-białoruskiej - mówił.

RadioZET.pl