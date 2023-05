Paweł Siennicki, bliski znajomy Mateusza Morawieckiego, oskarżony o uporczywe nękanie matki swojego dziecka. Reportaż "Onetu" ujawnił dokumenty z warszawskiej prokuratury, które są świadectwem chorobliwego zachowania wiceprezesa spółki "Porty Lotnicze"

Siennicki od kilku lat miał obrażać partnerkę Annę C. wulgarnymi wiadomościami: "Komu teraz obciągasz, szmato?", śledzić ją, a nawet zagrozić śmiercią aktorowi Andrzejowi Chyrze po jego spotkaniach z kobietą

Niedługo po publikacji reportażu Siennicki podał się do dymisji. Poinformowała o tym spółka

Wszystkie wiadomości, które cytuje i przypisuje Siennickiemu Onet, stanowią dziś element śledztwa w jego sprawie. Paweł Siennicki, były dziennikarz "Rzeczpospolitej", "TVN24", zastępca szefa działu krajowego "Newsweeka" i zastępca naczelnego "Polska The Times", a dziś bliski kolega premiera Morawieckiego i zastępca prezesa zarządu państwowej spółki "Porty Lotnicze" jest oskarżany o uporczywe nękanie swojej, byłej już, partnerki - Anny C. Szczegóły relacji tej dwójki są wyjątkowo niesmaczne i wulgarne. To historia obrzydliwych, smutnych w gruncie rzeczy, praktyk, wymieszana z korupcją na najwyższych szczeblach.

Paweł Siennicki. "Komu teraz obciągasz, szmato?"

Sprawa trafia na biurko warszawskiej Prokuratury Rejonowej w lutym 2023 r. Po latach "psychicznych tortur" na taki krok decyduje się Anna C. Ich wspólna przeszłość sięga co najmniej 2014 r. Kiedy kilka lat później, w 2019 r., kiedy kobieta traci pracę w jednej z korporacji, Siennicki wyciąga pomocną dłoń. Żeby załatwić ukochanej nową posadę, zwraca się do żony Zbigniewa Ziobry, Patrycji Koteckiej. Po kilku dniach do Anny faktycznie dzwoni przedstawiciel PGE - państwowej spółki energetycznej i proponuje posadę.

"Mafia :))). Zaraz się okażę, że Duda bez Ciebie to nawet skarpetek nie ubiera" - reaguje na niespodziewany angaż w SMS-ie do Pawła. Ten, pół żartem zapewne, odpowiada: "Dzwonią do Ciebie prezesi dużych spółek:) To nie żadni kolesie:) Tak, jesteśmy mafią:)". Dodaje przestrogę, która wiąże się z przywilejami szybkiego uzyskania intratnej posady.

"Nigdy przenigdy nie zapomnij, że stoją za tym ludzie MM [Mateusza Morawieckiego - red.], a co za tym idzie, również partii, która rządzi. Oni są Tobie bardzo życzliwi i tak jak nigdy nie zdradzałaś swoich sympatii politycznych, bądź temu konsekwentnie wierna. To tylko praca".

Anna dostaje pracę, ale w PGE wytrzymuje zaledwie miesiąc. Składa wypowiedzenie, bo w myśl umowy ma zajmować się odnawialnymi źródłami energii, o czym nie ma pojęcia. Sama Kotecka zapytana przez redakcję o zatrudnienie Anny odpowiada, że dostała od "znanego dziennikarza" informację, że wykwalifikowana osoba szuka pracy, więc przekazała CV Anny Arkadiuszowi Sekścińskiemu - prezesowi zarządu PGE Baltica. Reszta miała należeć do niego.

Takich "przysług" wyświadczonych przez Siennickiego miało być więcej. Jak zachorowała matka Anny, ten zwrócił się do szefa NFZ Filipa Nowaka i załatwił miejsce w szpitalu MSW. Nowak ustaleń nie potwierdził.

Siennicki udawał rozwód

Od pierwszego spotkania pary w 2014 r. Paweł Siennicki miał oszukiwać ws. nieuregulowanego, poprzedniego małżeństwa. Choć zapewniał, że związek dawno się rozpadł, na "papierze" małżeństwo nie było rozwiązane. Niepokojących sygnałów było więcej. Nagle zaskakiwał kobietę w trakcie jej spotkań z koleżankami, pojawiał się "niby" przypadkiem. Sytuacje się powtarzają, a reguła pozostaje niezmienna: ona ma spotkanie z koleżankami, on niespodziewanie pojawia się obok. Annie wydaje się, że ją śledzi. W tym czasie wzbrania się od traktowania relacji na poważnie, dopóki Paweł nie pokaże papierów rozwodowych. W 2016 r. zachodzi w ciążę. Oboje reagują pozytywnie, jak mówi Anna, oboje chcieli dziecka.

Kontakt jest sporadyczny, o narodzinach dziecka Siennicki dowiaduje się od matki Anny, w SMS-ie. Paweł reaguje wzorowo, interesuje się dzieckiem, zabiega o spotkania i wspólne spędzanie czasu. Pierwsze, kojarzone przez redakcję Onetu z chorobliwymi, zachowania wiceprezesa zarządu pojawiają się w 2017 r. Kiedy spędza z dzieckiem czas, a Anna zapewnia rozrywkę swojej starszej córce (z poprzedniego związku), z jej mieszkania nagle giną wszystkie prezenty. Obrazy, biżuteria. Nerwową reakcję Siennickiego spowodowała korespondencja Anny z aktorem, Andrzejem Chyrą. Zakochany, domyśla się zdrady. Niedługo później zagrozi zabójstwem Chyry.

Wahania nastroju zaczynają być wyraźne. Raz przeprasza, później atakuje. Następnym razem widzą się nad morzem, kiedy Anna spędza czas z córką. Na plaży nagle pojawia się Paweł. Później, przed warszawską prokuraturą, zezna, że ma tam mieszkanie. "Z miejscowości, gdzie znajduje się jego nieruchomość, do miejsca, w którym spotkał Annę, spacerem trzeba by iść cztery i pół godziny" - puentuje Onet. Po powrocie do Warszawy sytuacje "prześladowania" powtarzają się kilkakrotnie. Wysiaduje pod pracą, pisze płomienne wiadomości, w których wyznaje miłość, dodaje, że rozwód stał się już faktem. Kiedy wspólnie pojawiają się u notariusza, by uregulować kwestie alimentacyjne, wychodzi na jaw, że to kłamstwo. Obawiając się skłamać w oficjalnych dokumentach, w rubryce "stan cywilny" Siennicki jest zmuszony wpisać "żonaty". Anna kontaktuje się z jego żoną. Ta odpowiada, że nie miała o niczym pojęcia, a wraz z mężem od jakiegoś czasu planowała wspólne życie we Włoszech. Późnym wieczorem Siennicki dzwoni do Anny i deklaruje, że popełni samobójstwo.

Paweł Siennicki próbował się zabić. Kilkakrotnie

Telefon, w którym zadeklarował, że skoczy z Mostu Siekierkowskiego był pierwszy, ale nie ostatni. Później dojdą jeszcze pigułki popijane alkoholem. Tym razem Anna faktycznie spotyka Pawła na moście. Tonuje sytuację. Nikomu nie dzieje się krzywda. Kiedy Anna spyta żonę Pawła o jego zachowanie, ta odpowie "Zawsze był typem wrażliwca".

Na moście pojawia się patrol policji zaalarmowany przez Annę. Siennicki wciąż tam jest, ale zapytany o wydarzenie, odpowiada, że nigdy nie miał zamiaru odebrać sobie życia. W końcu służby sprawdzają wiadomości autorstwa Pawła. Ich treść sugeruje, że powinni interweniować. Siennicki trafia do szpitala. Niedługo później żona wnosi o rozwód. W tym czasie 52-letni Siennicki odnajduje Boga. Nawraca się, tatuuje chrześcijańską maksymę.

Patowa sytuacja w relacji Siennicki - Anna C. trwa. Znajome kobiety, cytowane przez Onet, opowiadają o manipulacji, zazdrości i mechnizmie, który Paweł, świadomie lub nie, miał wobec Anny stosować. Kiedy się kłócili - pisał e.maile, używał formalnego tonu, zwracał się na "Pani". Postulował uregulowanie stosunków prawnych ws. widywania się z córką. Później zmieniał narrację, kochał, chciał być blisko, zarówno przy córce, jak Annie. W 2018 r. nagle się oświadcza, a Anna odmawia. Pierścionek zaręczynowy ląduje w rzece. W 2019 r., kiedy para ostatecznie chce rozwiązać kwestie opieki, znowu widzą się u notariusza. Paweł przychodzi ubrany na czarno, oświadcza, że traktuje to jak "pogrzeb". Własną śmiercią grozi później jeszcze kilkakrotnie. W 2020 r. pisze m.in. :"Wziąłem Anka trochę za dużo pregabaliny i ketralu. Rzecz jasna już wymieszałem z alko. [...] Obudzę się albo nie. Mój testament jest w mieszkaniu".

Groźby zabójstwa Andrzeja Chyry. Paweł Siennicki: "Zabiję go"

O Chyrę 52-latek miał być szczególnie zazdrosny. Do dziś nie wiadomo, jak Siennicki znalazł się pod domem aktora. Z relacji prokuratorskich dokumentów i oświadczenia samego Chyry wynika, że Siennicki rzucił się na niego. Po krótkiej szarpaninie odchodzi. W oczach ma coś na kształt łez. W trakcie zeznań Siennicki wyznaje później, że znalazł się w pobliżu ze względu na spotkanie biznesowe. Na telefon Anny spływają kolejne SMS-y:

- "Pier*** się. Pier*** się się z tym chu*** spier*****ącym na czworakach",

"Obroniłaś go przed tym, żebym go dziś zabił. Tylko dlatego, że nie chciałem Ciebie skrzywdzić" Paweł Siennicki

Takich wiadomości jest więcej. Sam Chyra wyzna później, że "ataku" nie zgłosił na policję. Później już się z Siennickim nie widział. "Takie groźby to oczywiście nic przyjemnego. Krył się za nimi albo człowiek szalony, albo działał w afekcie. [...] afekt potrafi zaprowadzić człowieka w bardzo niebezpieczne rejony" - skomentował.

Sprawa skrupulatnie opisana w prokuratorskich aktach znalazła się z uwagi na innego mężczyznę, Mariusza, jak podaje Onet "przyjaciela" Anny. W lutym 2022 r. namówił ją, by zakończyła konflikt w sądzie. Plan był prosty: najpierw pismo do Pawła wzywające do zaprzestania naruszania prywatności. W konsekwencji robi się jeszcze gorzej.

Siennicki szantażuje byłą partnerkę nagimi zdjęciami

Kiedy Paweł otrzymał pismo, na jaw wyszło, że z telefonu Anny zabrał zdecydowanie więcej, niż rozmowy z Chyrą. Ma nagie zdjęcia kobiety, którymi usiłuje ją szantażować. Ostatecznie rozsyła zdjęcia kilku osobom, m.in. matce Anny i - jak twierdzi - Pawłowi Fąfarze, byłemu członkowi zarządu wydawnictwa Polska Press (ten w prokuraturze zezna, że żadnych zdjęć nie otrzymał). Nie ustają smsy o treści "k***a", "szmata", z czasem grozi, że opowie o wszystkim ich córce, kiedy ta dorośnie. Anna w końcu wyznaje, że prawdopodobnie podobne rozmowy Siennicki zdążył już z córką przeprowadzić. "[...] zaczął opowiadać jej okropne historie na mój temat. Na zasadzie: «mama nie może teraz z tobą porozmawiać, bo obsługuje swoich kolegów i ściąga przed nimi majtki»".

W historii w końcu pojawia się inny mężczyzna z pracy Anny - Grzegorz. Stają się sobie bliscy, choć nie jest bezpośrednio sprecyzowane, czy to relacja miłosna. W końcu i on otrzymuje nagie zdjęcia Anny wysłane przez Pawła. Kiedy ten zdaje sobie sprawę z relacji byłej partnerki, nie ustaje w słaniu kolejnych wiadomości. Wszystkie traktują o zdradzie, wszystkie są też wyjątkowo wulgarne. Obaj Panowie rozmawiali ze sobą przez telefon, ale Grzegorz szybko odmówił jakiegokolwiek kontaktu. Później widzą się jeszcze w nocy, kiedy Grzegorz odprowadza Annę do domu. Paweł stoi pod drzwiami.

Zarzuty

W listopadzie 2022 r. prokuratura stawia pierwsze zarzuty, po skompletowaniu obszernego materiału w sprawie o "uporczywe nękanie". W grudniu prokurator Agnieszka Skowyra decyduje o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania się do Anny na odległość do 10 metrów. Siennicki otrzymuje obowiązek stawiania się na komendzie co dwa tygodnie. Zakaz ten ma rzekomo łamać. Dziś warszawska prokuratura oficjalnie formułuje dwa zarzuty: uporczywe nękanie i bezprawne uzyskanie informacji (chodzi o materiały pozyskane z telefonu kobiety). Pełnomocnik Anny domaga się postawienia zarzutu "psychicznego znęcania" i "naruszenia intymności seksualnej".

Osobna sprawa toczy się w Sądzie Rodzinnym. Anna wnosi tam o zmianę planu wychowawczego, tak, by mała nie zostawała z ojcem na noc, ale sąd nie jest przychylny. On domaga się opieki naprzemiennej. Ostatnie kroki prawne rozegrały się w kwietniu, sąd złagodził dozór, teraz Siennicki musi stawiać się na komisariacie raz w miesiącu. Sam Siennicki, pytany przez redakcję o stosunek do sprawy, zaznacza, że jej charakter jest wyłącznie "prywatny".W maju do Anny spływa jeszcze pismo, w którym sędzia twierdzi, że kobieta "w zbyt dużym stopniu koncentruje się na konflikcie z ojcem dziecka". W zaistniałej sytuacji sąd widzi raczej "wzajemne nieporozumienia", które winny być wyjaśnione pomiędzy tą dwójką.

"Z mojej strony wyłącznie chodzi mi o prawa ojca, o to, żebym mógł uczestniczyć w życiu mojej córeczki. To kolejna sprawa, która jest prowadzona przez matkę i jej partnera, wyłącznie w celu odebrania mi dziecka. Moja córeczka już z tego powodu bardzo cierpi" - czytamy przesłaną redakcji odpowiedź Pawła.

Paweł Siennicki podał się do dymisji

Niedługo po publikacji Paweł Siennicki podał się do dymisji. O decyzji poinformowała we wtorek 16 maja spółka.

Pierwsza litera nazwiska Anny została zmieniona. O imieniu dziecka nie wspominamy.

RadioZET.pl/Onet.pl