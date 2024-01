Kończy się dominacja PiS w sondażach. Nowe badanie potwierdza, że idzie przełom

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 32,78 proc. badanych, a na Koalicję Obywatelską 31,69 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". - Wynik PiS pogarsza się, a PO przejmuje inicjatywę. To naturalna tendencja w sytuacji zdecydowanego oporu PiS wobec koalicji rządzącej, co przyjmuje formę dezorganizowania państwa - uważa prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.