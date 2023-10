Konfederacja nie wejdzie w koalicję z PiS? Bosak został sprawdzony. Wymowna reakcja

Krzysztof Bosak był w czwartek gościem Patryka Michalskiego w programie “Tłit” WP. Dziennikarz Wirtualnej Polski zapytał posła Konfederacji, czy podpisze przygotowaną przez niego deklarację o treści: "ja niżej podpisany Krzysztof Bosak deklaruję, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję z PiS/KO. W przeciwnym razie złożę mandat poselski”.

- Jeżeli u pana redaktora bym naprędce przygotowaną i podsuniętą mi pod nos taką deklarację podpisał, to nie podnosi moich zobowiązań względem tego, co ja mówię - stwierdził Bosak.

Bosak nie chciał podpisać deklaracji, że nie wejdzie w koalicję z PiS lub KO

- Uważam, że buduję swoją wiarygodność w życiu publicznym od 20 lat - dodał polityk Konfederacji.

Dziennikarz nie zgodził się z takim postawieniem sprawy. - Ale ludzie mieliby czarno na białym, a tak to stosuje pan jakiś unik - wytknął Bosakowi prowadzący.

- Ile razy oszukałem wyborców, proszę mi przypomnieć? - zapytał Bosak.

- To pana wyborcy będą oceniali - odparł dziennikarz.

- Jak widziałem, co się szykuje z ruchem Kukiz’15, to zrezygnowałem z kandydowania z pierwszego miejsca, bo wiedziałem, że to się źle zapowiada - przypomniał poseł Konfederacji.

- Czyli Krzysztof Bosak nie podpisze takiej deklaracji? - upewnił się dziennikarz.

- Nie, uważam, że moje słowo, że nie będziemy robić koalicji z PiS-em ani z Platformą jest wystarczające - zakończył Bosak.

