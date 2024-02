Konfederacja pokazała koalicjanta, ale ten nic o tym nie wie. "Nie ma żadnego sojuszu"

Konfederacja zainaugurowała swoją kampanię na wybory samorządowe 2024. Prawicowi politycy ogłosili, że startują razem z Bezpartyjnymi Samorządowcami. - Idziemy do wyborów samorządowych razem, by odzyskiwać samorządy lub utrzymać pozycję, którą mamy. Nie chcemy oddawać sejmików wojewódzkich w ręce ogólnopolskich partii politycznych, które bardzo mocno kłócą się ze sobą - mówił podczas konferencji Krzysztof Bosak.

- Zdrowy rozsądek, podejście z szacunkiem do własnych wyborców, podejście z szacunkiem do prawdy – to są rzeczy, które nas połączyły - mówił wicemarszałek Sejmu. Zaznaczył, że "długo dojrzewało ich porozumienie i długo trwały rozmowy zanim założyli wspólny komitet wyborczy". - Ale nic co dobre przychodzi łatwo. Trzeba było się poznać, trzeba było przekroczyć pewne różnice i my po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy do tego zdolni - podkreślił polityk.

Konfederacja ogłasza koalicję z Bezpartyjnymi Samorządowcami

Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców powiedziała z kolei, że obie partie "łączy to, co dzieli nas z innymi partiami z politycznego mainstreamu – umiłowanie wolności". - Przez osiem ostatnich lat PiS stłamsiło samorządy jak Herkules hydrę, PiS wzięło pod but lokalne wspólnoty, samorządowcy stali się lokajami rządu, włodarze musieli łasić się do posłów i ministrów, by otrzymać symboliczny kartonowy czek na inwestycję. Hojnie nagradzano swoich, a tym z opozycji czasem rzucono ochłapy z rządowych programów - mówiła.

Koalicja wywołuje jednak sporo kontrowersji. Interia podała, że politycy Bezpartyjnych Samorządowców są oburzeni wspólnym startem z Konfederacją i zapowiadają złożenie pozwu. Chcą, aby do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd Konfederacja nie mogła korzystać z ich nazwy. Wygląda na to, że w Bezpartyjnych Samorządowcach doszło do rozłamu.

Bezpartyjni Samorządowcy protestują: "to zwykli przebierańcy"

"Bezpartyjni Samorządowcy nie mają żadnego sojuszu z Konfederacją. Do wyborów samorządowych idziemy z własnego, bezpartyjnego komitetu. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu marki oraz nazwy BS i sygnowaniu nią sojuszy, które są sprzeczne z naszymi wartościami" – napisał marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

"Ani zarząd partii, ani zarząd stowarzyszenia, ani zarząd federacji nie podpisał żadnej umowy koalicyjnej z Konfederacją. Osoby uczestniczące w dzisiejszej konferencji nie mają więc żadnego prawa do używania naszej nazwy. Będziemy dochodzić naszych racji na drodze prawnej" – poinformował.

"Ci ludzie na zdjęciu nie mają nic wspólnego z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Zwykli przebierańcy (działający tylko w swoim złym imieniu, a nie ogólnopolskiej organizacji BS) podjęli decyzję o kolaboracji z faszystowską, ksenofobiczną i antysemicką Konfederacją" - napisał na Twitterze (X) Bohdan Stawiski.

"Konfederacja postanowiła podszyć się pod Bezpartyjnych Samorządowców i założyła komitet wyborczy, który w nazwie ma "Bezpartyjni Samorządowcy". Nie ma na to naszej zgody" - przekonuje z kolei Krzysztof Maj, jeden z liderów BS w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Źródło: Radio ZET