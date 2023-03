Konfederacja rośnie w nowym sondażu. Mentzen zapewni PiS trzecią kadencję?

Sondaż Ipsos pokazuje, że w sejmowej układance nic nie jest jeszcze przesądzone, a opozycja demokratyczna wcale nie musi zbudować nowego rządu po jesiennych wyborach parlamentarnych 2023. W badaniu zrealizowanym dla OKO.press i Radia TOK FM mocno rośnie poparcie dla prawicowej Konfederacji. Z kolei dużym rozczarowaniem jest wynik Polski 2050 Szymona Hołowni.

W sondażu na pierwszym miejscu nadal utrzymuje się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 34 proc. (bez zmian). Na miejscu drugim wciąż stabilną pozycję ma Koalicja Obywatelska (PO+Nowoczesna+Zieloni+IPL). Na formację prowadzoną przez Donalda Tuska chce zagłosować 27 proc. ankietowanych. To wynik, który podobnie jak w przypadku PiS, nie uległ zmianie.

Sondaż. Konfederacja rośnie. Mentzen da PiS trzecią kadencję?

Dużym zaskoczeniem jest miejsce trzecie, na którym uplasowała się Konfederacja z poparciem 11 proc. - to wzrost aż o 5 pkt. proc. Kilka tygodni temu ugrupowanie ogłosiło nowe otwarcie, a nowymi, nieformalnymi liderami zostali Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Wzrostu poparcia dla Konfederacji można upatrywać właśnie w osobie Sławomira Mentzena, który bije rekordy popularności w mediach społecznościowych.

Jak wygląda poparcie dla innych partii? Na miejscu czwartym znalazła się Lewica z poparciem 8 proc. badanych. To spadek o 1 pkt. proc. Dopiero na piątej pozycji uplasowała się partia Szymona Hołowni z wynikiem 6 proc. Ugrupowanie to traci najwięcej ze wszystkich, bo aż 4 pkt. proc. Kolejne miejsce zajął PSL, na który chce zagłosować 5 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.), a także Agrounia i Porozumienie - 1 proc. Odpowiedzi "Trudno powiedzieć" udzieliło 5 proc. ankietowanych.

Autorzy badania wskazują, że gdyby wyniki te potwierdziły się w jesiennych wyborach, to PiS mógłby zbudować nowy rząd właśnie z Konfederacją. Co więcej, bez tej partii trudno będzie skonstruować jakikolwiek inny rząd. Nie ma na to szans nawet potencjalna koalicja PO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Zgodnie z sondażem tak będzie wyglądać sejmowy podział mandatów:

PiS - 207

Koalicja Obywatelska - 146

Konfederacja - 49

Lewica - 29

Polska 2050 - 17

PSL - 11

Mniejszość niemiecka - 1

Sondażownia Ipsos przygotowała także badanie w drugim wariancie, tzn. wspólnego startu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wyniki w tym przypadku różnią się, ale tylko nieznacznie. Poparcie dla PiS pozostaje bez zmian, ale o 1 pkt. proc. spada wynik Koalicji Obywatelskiej. Konfederacja ponownie może pochwalić się poparciem 11 proc. ankietowanych. Wspólna lista Polski 2050 i PSL zyskuje, ale popiera ją jedynie 10 proc. badanych. Niewielki wzrost zalicza Lewica - 9 proc. Lepiej wypada także Agrounia i Porozumienie, na którą chce oddać głos 3 proc. badanych.

RadioZET.pl/ OKO.press