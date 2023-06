Konfederacja wejdzie do rządu? Mentzen podał warunki. "Wszystko jest na stole"

Sławomir Mentzen w wywiadzie dla poniedziałkowego "SE" wyraził nadzieję, że Polacy "w końcu przejrzą na oczy i zobaczą, że PiS niczym się nie różni od PO". Dodał też, że być może obie partie "zrobią ze sobą koalicję" po wyborach parlamentarnych 2023.

"Jeśli spojrzy się na głosowania w Sejmie, to PO jest dużo bardziej zbliżona do PiS niż Konfederacja. Niech sobie więc robią koalicję, następnie to poparcie im razem padnie i wtedy my przejmiemy władzę" - mówił polityk Konfederacji. Na pytanie, ile daje sobie na to czasu, odparł, że "może za pół roku, a może za cztery lata przejmiemy władzę". "To tylko kwestia czasu" - ocenił.

Mentzen o warunkach koalicji z PiS lub PO

Pytany o deklarację co do ewentualnej koalicji z Kaczyńskim lub Tuskiem odpowiedział: "Jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole". "Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko" - dodał Mentzen.

W rozmowie z "Super Expressem" Sławomir Mentzen został również zapytany, czy po ewentualnej wygranej Konfederacji tekę ministra kultury otrzymałby Grzegorz Braun, zaś tekę ministra spraw zagranicznych Janusz Korwin-Mikke.

"Grzegorz Braun jest człowiekiem wielkiej kultury. Gdyby Grzegorz Braun chciał zostać ministrem kultury w rządzie Konfederacji to nie miałbym nic przeciwko" - zaznaczył. Odnosząc się do pytania o drugiego z polityków, powiedział, że bardziej widziałby go "w roli posła, seniora, patriarchy, który z góry mówi ludziom, jak ma być". "Praca ministra jest bardzo obciążająca i nie wiem, czy chciałby pełnić tego rodzaju obciążającą pracę" - zaznaczył Mentzen.

RadioZET.pl/ PAP/ Super Express