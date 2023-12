Konferencja Donalda Tuska. Spotkał się z kandydatami na ministrów

Donald Tusk w piątkowy poranek spotkał się w senackiej sali numer 217 wraz z politykami, których chce powołać do swojego rządu. Media już opisały nazwiska przyszłych ministrów. Po rozmowach kandydat sejmowej większości sejmowej zabrał głos na konferencji prasowej.

- Mam nadzieję, że w środę dojdzie do zaprzysiężenia. Kilka godzin później będą zapadały w Brukseli ważne dla Polski decyzje - komentował lider KO. Powiedział, że wiele decyzji trzeba będzie podjąć godzinę po powołaniu rządu przez prezydenta. - Proces odchodzenia poprzedniej ekipy jest bardzo bolesny i kosztowny - mówił Tusk.

Donald Tusk wybrał ministrów. Spotkanie nowego rządu w Senacie

Kandydat na premiera ocenił, że "PiS postanowił wykorzystać ostatnie tygodnie do demolowania państwa i rozdawania pieniędzy swoim". - Trwa niewiarygodny poziom rozdawnictwa pieniędzy w ostatnich tygodniach. 450 milionów złotych po wyborach rozdysponował resort kultury, rozdając te pieniądze swoim - dodał.

Lider KO wspomniał również o decyzjach dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego ws. partnerstwa Orlenu i polskiego miliardera Michała Sołowowa dotyczącą budowy małych elektrowni atomowych. - Kontrolowana przez PiS ABW zwraca uwagę na narażanie polskich interesów w tak ważnych sprawach jak energetyka jądrowa. A rządzący to ignorują - tłumaczył.

Donald Tusk zapewnił, że nowy 2024 rok rozpocznie się od wypłaty 800 plus dla polskich rodzin. - To, do czego władza się zobowiązała, to na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800+ stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu - wyjaśnił.

Podtrzymał, że sejmowa większość chce jak najszybciej wypłacić podwyżki dla nauczycieli. Kandydat na premiera potwierdził, że w Katowicach powstanie Ministerstwo Przemysłu, jak obiecywał w kampanii wyborczej.

Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk. W poniedziałek o godzinie 16.30 posłowie przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie nad wyborem premiera.

We wtorek 12 grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Źródło: Radio ZET/TVN24/PAP