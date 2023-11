Konferencja Hołowni po spotkaniu z Dudą. Marszałek Sejmu zdradził szczegóły rozmowy

Szymon Hołownia pojawił się w Pałacu Prezydenckim w piątek przed południem. Spotkanie z Andrzejem Dudą odbyło się z inicjatywy nowego marszałka Sejmu. W czwartek Hołownia w orędziu zapowiedział, że rozmowa będzie dotyczyć potrzeby szybkiego utworzenia rządu. Jak przebiegło spotkanie i co Hołownia usłyszał od prezydenta?

- Prezydent zapewnił, że wszystkie czynności, które w związku z (formowaniem nowego rządu - red.) przewiduje konstytucja, będzie wykonywał bez żadnej zwłoki i że te procesy będą biegły szybko, sprawnie i z poczuciem odpowiedzialności za państwo - przekazał Hołownia. Marszałek Sejmu dodał, że rozmawiał z głową państwa również o perspektywach, które może mieć nowy rząd. - Chodzi o kontynuowanie różnych rzeczy rozpoczętych w czasie poprzedniego rządu. Pytał też o moje spojrzenie i mojego ugrupowania politycznego na te kwestie - dodał.

Konferencja Hołowni po spotkaniu z Dudą

Hołownia wywnioskował z rozmowy, że w kwestii utworzenia nowego rządu "wszystko będzie przebiegało tak, jak się spodziewamy". - Powstanie rząd Mateusza Morawieckiego, przyjdzie tutaj (do Sejmu - red.) po wotum zaufania, dojdzie w mojej ocenie z bardzo wysokim prawdopodobieństwem do drugiego kroku i z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, bo wierzę deklaracji prezydenta, dojdzie do szybkiego powołania tego rządu, który z drugiego kroku się wyłoni, rządu, który w Sejmie dysponować będzie realną większością - przewidywał marszałek Sejmu.

Hołownia powiedział również, że prezydent zapowiedział złożenie projektu o działaniu organów państwa w sytuacji zagrożenia. Ustawa ma zreformować system dowodzenia polskiej armii.

Hołownia o propozycji "ponadpartyjnego rządu Morawieckiego"

Pytany o to, czy Duda podzielił się spostrzeżeniami ws. orędzia Hołowni, marszałek odparł: - Moje serce krwawi, bo nie powiedział mi, czy oglądał ani nie odniósł się w żaden sposób. Natomiast myślę, że nasza relacja z panem prezydentem nie będzie się opierała na wzajemnym komentowaniu orędzi które wygłaszamy. O tym rozmowy, mówiąc już zupełnie poważnie, zupełnie nie było.

Dziennikarze chcieli się też dowiedzieć od Hołowni, na czym prezydent opiera wiarę w powodzenie misji utworzenia rządu przez Morawieckiego również do propozycji "ponadpartyjnego rządu Morawieckiego". - Trochę nie wypadało mi pytać, dlatego że o wiarę i jej źródła trudno pytać. Albo ktoś wierzy albo nie wierzy. Ja nie wierzę w to, w co wierzy pan prezydent jeśli chodzi o możliwość formowania większości przez Mateusza Morawieckiego - odpowiedział marszałek Sejmu.

Polityk odniósł się również do propozycji "ponadpartyjnego rządu Morawieckiego". - Słyszałem dzisiaj, że Mateusz Morawiecki ma niezwykle plany dotyczące powołania ponadpartyjnego rządu z zachowaniem, a nawet przekroczeniem parytetu, rządu, który uwzględni postulaty nie tylko mojego, ale też innych ugrupowań. Cieszę się z tych deklaracji, tylko padają mniej więcej rok za późno, bo przed wyborami trzeba było rozmawiać o tym, czy ma się zdolność koalicyjną i czy się lubi projekty jednych ugrupowań, a innych nie lubi, a nie kiedy ma się nóż na gardle, tak jak Morawiecki ma go w tej chwili - uważa Hołownia.

Według marszałka Sejmu wątpliwa jest też wiarygodność Morawieckiego. - Wielokrotnie pokazywał, jak bardzo można ją cenić. Ja traktuję to wszystko trochę jak opowieści z mchu i paproci, o tym, że będziemy mieli wspaniały rząd, genialne rozwiązania, pełną koncyliację, współpracę wszystkich ugrupowań, a nad tym wszystkim będzie uśmiechał się pan premier Mateusz Morawiecki, który nie wiem skąd weźmie większość w tym parlamencie. Ale jak ktoś chce wierzyć, to nie ma takiej siły, która mogłaby z człowieka wiarę wyrugować i ja będę ostatnim, który ten płomyk wiary w sercu pana premiera będzie próbował gasić. Niech wierz - stwierdził Hołownia.

Źródło: Radio ZET/PAP

