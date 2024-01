Szymon Hołownia odniósł się do Kamińskiego i Wąsika. "Ja to robię w trosce o nich"

O godzinie 15:10 rozpoczęła się konferencja prasowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Lider Polski 2050 odniósł się do decyzji Sądu Najwyższego ws. posła Wąsika. - Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bezprecedensową - zaczął. Następnie wyjaśnił, że w jego "najgłębszej ocenie" postanowienie o wygaszeniu mandatu posła nie budziło żadnych wątpliwości. - W innym przypadku nie podpisywałbym go - stwierdził.

Konferencja Hołowni. Chodzi o decyzję SN ws. posła Wąsika

- Od strony prawnej chodzi o osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, które zdaniem sądu było niewątpliwe. Tym przestępstwem było wykreowanie przestępstwa przez urzędników państwowych, co nigdy nie powinno mieć miejsca - mówił marszałek Sejmu.

- To nie wynikało z zemsty, czy żadnego planowania. To jest coś, co wynika wprost z prawa, jest czynnością deklaratoryjną. Oczywiście panom służy odwołanie do SN. Panowie najpierw twierdzili, że nie otrzymali wiadomości pocztą, później nastąpiło skuteczne dostarczenie, po którym odwołali się do Sądu Najwyższego - powiedział.

- Ja wysłałem oba te ich zażalenia na moją decyzję do Izby Pracy. Nie dlatego, że miałem taki kaprys, tylko dlatego, że to ta Izba w razie wszelkich wątpliwości gwarantuje stronom tego postępowania. Gwarantuje panom Wąsikowi i Kamińskiemu niewątpliwe i niewzruszalne zastosowanie ich praw. My to robimy w trosce o nich, żeby ich sprawa została rozpoznana przez sąd, który nie budzi żadnych wątpliwości.

Hołownia: Sygnatura akt jest inna

Marszałek Sejmu potwierdził, że dziś otrzymał wiadomość, a w ślad za nią pismo, "że Izba Kontroli nadzwyczajnej wydała postanowienie uchylające moje postanowienie o wygaszaniu mandatu pana Macieja Wąsika".

- Z sygnatury akt wnosimy, że było to rozpoznane na podstawie dokumentów, które w niewłaściwy sposób przekazał do sądu pan Wąsik. Słyszeliśmy, że zostały przekazane dokumenty z Izby Pracy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, natomiast sygnatura akt jest inna. Ta wskazuje na to, że to prawdopodobnie te dokumenty, które wysłał pocztą pan Wąsik. Natomiast to jeszcze sprawdzamy - mówił Hołownia.

"Status Kamińskiego jest jasny"

Szymon Hołownia wyjaśnił, że otrzymał pismo ws. posła Wąsika. Nie otrzymał za to żadnego uzasadnienia. - Nie wiem, na jakiej podstawie moje postanowienie zostało usunięte z obiegu. Nie wiem, czy chodzi o łaskę pana prezydenta, którą zastosował, w mojej, i nie tylko mojej opinii, w sposób nieuprawniony - powiedział.

- Sprawa pana Kamińskiego nie została jeszcze rozpatrzona przez Izbę Pracy, do której została skierowana. A więc status pana Mariusza Kamińskiego jest jasny. Obowiązuje wobec niego postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu poselskiego. W związku z tym pan Kamiński nie powinien pełnić żadnych funkcji, chyba, że pojawi się w tej sprawie inne postanowienie SN - zapewnił Hołownia.

Więcej informacji wkrótce.

