Koniec. Macierewicz opuścił siedzibę podkomisji smoleńskiej. "Budynek jest pusty"

Decyzją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z 15 grudnia podkomisja ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej uległa likwidacji. Antoni Macierewicz i jego ludzie zostali zobligowani do rozliczenia się do poniedziałku 18 grudnia z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji.

"Dziś wieczorem tj. 18 grudnia br. została wykonana decyzja Pana Władysława Kosiniaka–Kamysza, wicepremiera - ministra obrony narodowej, nr 408/DP o zakończeniu działalności Podkomisji MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r." – czytamy w komunikacie rzecznika prasowego MON Janusza Sejmeja.

"Decyzja Ministra Władysława Kosiniaka-Kamyszka została wykonana. Pomieszczenia zostały zaplombowane. Budynek jest pusty. Teraz czas na rozliczenie Komisji Macierewicza. Zabieramy się do tego bezzwłocznie" – poinformował na platformie X wiceszef MON Cezary Tomczyk. W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji.

Antoni Macierewicz: podkomisja działa do sierpnia przyszłego roku

Według Antoniego Macierewicza podkomisja nie została zlikwidowana, gdyż - jak przekonywał w Polsat News - "pan minister nie ma takiego uprawnienia, by likwidować podkomisję". – Ona działa do sierpnia przyszłego roku – mówił.

Na pytanie, czy podporządkuje się decyzji szefa MON, powiedział: – Nie mogę się podporządkować bezprawiu. Ja odpowiadam za podkomisję i odpowiadam za te dokumenty. Gdybym oddał te dokumenty komuś, kto nie ma do tego prawa, to byłbym później, i słusznie, zarówno w wymiarze prawnym, jak i moralnym oraz historycznym, atakowany, że pozbyłem się głównych dowodów zbrodni Putina. Nie mogę tego zrobić w żadnym wypadku i nie zrobię.

– Antoni Macierewicz przyzwyczaił nas już do tego, że potrafi naciągać dane do swoich teorii, którymi na raczył przez ostatnie lata. Teraz próbuje naciągać prawo. Minister miał prawo odwołać komisję smoleńską. Jest napisane, że minister powołuje podkomisję i nie ma specjalnych zapisów, w jakich przypadkach można podkomisję odwołać – powiedział Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

