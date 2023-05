"Nie chcemy się wpuścić w maliny". Media: To koniec umowy koalicyjnej PiS i partii Ziobry

PiS i Suwerenna Polska (do niedawna Solidarna Polska, przyp.) mogą nie wystartować razem w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu. Wirtualna Polska zapytała o to przedstawicieli obu ugrupowań, którzy dali jasno do zrozumienia, że na początku maja umowa koalicyjna „nie istnieje”.

Serwis ocenia, że zmiana nazwy partii Zbigniewa Ziobry jest nie tylko próbą zaznaczenia obecności na scenie politycznej, ale zarazem początkiem twardych negocjacji z PiS-em. O tym, że dla obu koalicjantów jest to dodatkowa trudność, świadczą słowa sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego. W czwartek w Radiu ZET mówił: - Na pewno ten etap został wczoraj troszkę wycofany. Delikatne cofnięcie nastąpiło. Zapowiadaliśmy, że ogłoszenie list wyborczych będzie nie wcześniej, niż w okresie wakacyjnym, w ostatnim możliwym momencie przed rejestracją, ale same rozmowy będą teraz troszkę inaczej wyglądały.

Media: Koniec umowy koalicyjnej PiS i partii Ziobry. "Złamali umowę"

- Chętnych jest mnóstwo, a miejsc biorących będzie mniej niż cztery lata temu. Każdy chce wyszarpać mandaty, dlatego politycznie to będzie najbardziej "krwawa" i bratobójcza kampania - powiedział WP wysoko postawiony polityk obozu rządzącego.

Z nieoficjalnych informacji serwisu wynika, że dotychczasowa umowa koalicyjna zawarta między Solidarną Polską i PiS nie obowiązuje. - Będzie reset. Nikt nie może być niczego pewny. Zaczynamy od nowa, powrotu do ustaleń z 2019 roku już nie ma - stwierdził w rozmowie z WP ważny polityk obozu rządzącego.

Mowa jest o tym, że partia Zbigniewa Ziobry chciałaby wystartować z PiS, ale tym razem - po raz pierwszy w historii - nie z list największej formacji w ramach Komitetu Wyborczego PiS, tylko z komitetu koalicyjnego. Wówczas Suwerenna Polska mogłaby zachować swoją odrębność i tym samym liczyć na miliony złotych z subwencji.

- Parę lat temu PiS, przepraszam za dosadność, ale nas oszukało. Obiecali nam kasę z subwencji, nie dostaliśmy nic, złamali umowę. Teraz nie chcemy dać się wpuścić w maliny - powiedział portalowi wyborca Zbigniewa Ziobry. Zaznaczył, że PiS „będzie chciało polować na naszych posłów”, próbując rozbić koalicjanta. - Potrzebujmy zatem demonstracji jedności. Jesteśmy samodzielną partią, nie żadną przystawką - dodał.

- Umowa koalicyjna przestała obowiązywać i jakoś sobie radzimy. Uważam, że nie ma potrzeby zawierania nowej umowy koalicyjnej na te ostatnie miesiące przed wyborami - powiedział WP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, polityk Suwerennej Polski.

