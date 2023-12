Koniec władzy PiS, Sejm wybrał Tuska na premiera. Są wyniki głosowania

To już niemal pewne - Donald Tusk będzie premierem Rzeczypospolitej przez najbliższe cztery lata. Po tym, jak we wtorek posłowie i posłanki nie udzielili wotum zaufania Mateuszowi Morawieckiemu, rozpoczął się tzw. drugi krok konstytucyjny, w którym to Sejm wyznacza nowego kandydata na szefa rządu.

Tusk kandydatem na premiera. Sejm zadecydował

Wszystko zaczęło się od przemówienia Borysa Budki, który przedstawił kandydaturę Donalda Tuska. - Spotkał mnie niezwykły zaszczyt i olbrzymia przyjemność móc zgłosić w imieniu grupy 248 posłanek i posłów demokratycznej większości kandydaturę premiera Donalda Tuska na urząd Prezesa Rady Ministrów - powiedział.

- Ten wniosek składany jest nie tylko w imieniu szanownych koleżanek i kolegów, którzy złożyli swój podpis […], ale to jest wniosek ponad 11 milionów Polek i Polaków, którzy 15 października tego roku wybrali zmianę, prawdziwie dobrą zmianę po tym, co Polskę spotkało przez ostatnie 8 lat - dodał Borys Budka.

Około godziny 20:00 w Sejmie rozpoczęło się głosowanie nad wyznaczeniem nowego kandydata na premiera. Demokratyczna koalicja, która dysponuje większością głosów zdecydowała, że zostanie nim Donald Tusk. Za kandydaturą lidera Platformy Obywatelskiej opowiedziało się 248 posłów i posłanek. Przeciwko było 201.

Kiedy exposé Donalda Tuska?

Kolejnym krokiem do ostatecznego przejęcia władzy przez koalicję demokratyczną koalicję będzie exposé Donalda Tuska. To odbędzie się w poniedziałek rano. Później, bo zaplanowanej dyskusji, parlamentarzyści zagłosują nad wotum zaufania dla lidera PO.

Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. Do zaprzysiężenia nowego premiera może dojść w środę rano.

Źródło: Radio ZET