Kontrasygnata prezydenta: kiedy jest potrzebna i na czym polega? Wyjaśniamy

Kontrasygnata to pojęcie, które warto znać, bo ma wpływ na życie wszystkich obywateli. W polskiej polityce o zasadzie kontrasygnaty zaczęto mówić m.in. w listopadzie 2023 roku po tym, jak prezydent Andrzej Duda wskazał Mateusza Morawieckiego na premiera. Rzecznik PiS Radosław Fogiel wskazał, że potrzebne jest jeszcze potwierdzenie tej decyzji przez partię. - Tu musi jeszcze być kontrasygnata partii, która zwyciężyła; formalnie partia o tym poinformuje, ale nie przewidywałbym zaskoczeń — powiedział poseł PiS po ogłoszeniu decyzji prezydenta.

Zgodnie z art. 144 ust. 2 Konstytucji RP akty urzędowe Prezydenta wymagają dla swej ważności podpisu prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.

Kontrasygnata: kiedy jest potrzebna?

Na mocy Konstytucji akty urzędowe Prezydenta RP stają się ważne dopiero wraz ze złożeniem podpisu przez premier. Akt urzędowy Prezydenta RP, wystawiony już, a jeszcze niekontrasygnowany, jest właściwie projektem aktu.

Jeśli Prezydent PR wyda akt pozbawiony kontrasygnaty premiera, będzie on nieważny, a urzędnicy czy instytucje nie mają obowiązku wprowadzać w życie postanowień, które są w nich zawarte.

Dr Olga Kazalska z Uniwersytetu Warszawskiego w artykule opublikowanym na łamach Studia IURIDICA LXXVI zaznaczyła, że prezydent RP może samodzielnie zwracać się do premiera o dokonanie kontrasygnaty, a także sugerować stronie rządowej wystąpienie z konkretną inicjatywą, „dając z góry do zrozumienia, że taki akt urzędowy zostanie przez niego wydany. Należy jednak zaznaczyć, że kompetencje związane wymogiem kontrasygnaty podejmowane są w swej większości na wniosek strony rządowej” – stwierdza dr Olga Kazalska w artykule.

Kontrasygnata: kiedy nie jest potrzebna?

Zasada kontrasygnaty nie obejmuje tzw. prerogatyw Prezydenta, do których należą uprawnienia w zakresie:

1. zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,

2. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,

3. skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,

4. inicjatywy ustawodawczej,

5. zarządzania referendum ogólnokrajowego,

6. podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,

7. zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

8. zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,

9. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,

10. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,

11. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów

Radio ZET/ CEJSH ICM UW/ Konstytucja/ prezydent.pl/ Ars Lege/