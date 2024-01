Kontrowersyjny poseł wystawił to na WOŚP. "Przekroczenie zasad etyki"

Marcin Józefaciuk to nauczyciel i poseł na Sejm X kadencji. Zasłynął krytyką podręcznika do HiT-u i nauczaniem wielu przedmiotów z powodu braków kadrowych w szkole. Do parlamentu dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. O polityku zrobiło się głośno m.in. za sprawą jego deklaracji, że jest neopoganinem.

Józefaciuk, podobnie jak wielu innych polityków, zdecydował się dołożyć swoją cegiełkę na rzecz WOŚP i wystawić coś na aukcję. Nie wybrał jednak żadnego przedmiotu czy wspólnego spaceru. Szczęśliwiec będzie mógł pomóc mu napisać oświadczenie, które poseł wygłosi z sejmowej mównicy. Dopuszczalne są życzenia, wspominki, a nawet własna opinia na bieżące tematy.

Marcin Józefaciuk wystawił na WOŚP pomoc w napisaniu jego oświadczenia poselskiego

- Pomysł wyszedł po części ode mnie, a po części od ludzi, bo sam słyszałem w trakcie rozmów z ludźmi, że brakuje im właśnie czegoś takiego, aby móc coś powiedzieć. Ludzie mają jakieś pomysły, które nie mogą się przebić, więc sobie pomyślałem, że póki to się będzie ze mną zgadzało, aby głos takich ludzi był usłyszany - mówił "Faktowi" Marcin Józefaciuk.

- Oświadczenia poselskie mają na tyle swobodną formę, że to mogą być oświadczenia wspominkowe, bo na przykład ktoś by chciał upamiętnić swoją zmarłą mamę, powiedzieć, co zrobiła, a ktoś znów by chciał, aby głośno wybrzmiało jego zdanie. Oczywiście nie może to być reklama jakiegoś przyszłego wydarzenia. My jesteśmy też od tego, aby słuchać innych ludzi i tego mi zawsze brakowało - tłumaczył poseł.

Poseł KO został skrytykowany. "To nie przystoi"

Były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński nie kryje oburzenia. W rozmowie z "Faktem" przyznał, że nigdy wcześniej nie spotkał się z tym, aby oficjalnie móc kupić sobie u posła to, co ten wypowie z sejmowej mównicy.

- To raczej nie przystoi posłowi. Jeżeli to ma być nazwane oświadczeniem poselskim, to raczej nie jest to najlepszy pomysł. Poseł nie powinien wystawiać na widok publiczny, a tym bardziej sprzedawać swych przemyśleń, które jeszcze nie są związane z pełnieniem mandatu posła. Dla mnie jest to jednak nie do przyjęcia. Uważam, że to byłoby jednak przekroczenie pewnych zasad etyki poselskiej - ocenił sędzia Hermeliński.

Józefaciuk się tłumaczy. "Jestem świeżakiem"

Marcin Józefaciuk nie zgadza się z zarzutem, że kupowanie na aukcji słów, które następnie padną z sejmowej mównicy, to kupowanie pracy posła. - Właśnie to nie jest wystawianie na sprzedaż pracy posła, bo to jest pomoc, wsparcie. Ja jestem świeżakiem, nowym posłem, a ludzie mają o wiele większe doświadczenie w pisaniu różnych rzeczy i to jest pomoc. Zastanawiałem się nad tym. Niektórzy pomyśleli, że potrzebuję pomocy, bo nie daję rady, jestem mało merytoryczny, ale to raczej ci, którzy nie zrozumieli idei, że to ma być pomoc, a nie napisanie za mnie - tłumaczył parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej.

Na razie w aukcji bierze udział tylko kilka osób, a kwota przekroczyła dopiero 500 zł. Licytacja potrwa do piątku, a poseł Józefaciuk nie wyklucza, że jeśli uda mu się w szybko spotkać ze zwycięzcą i ustalić treść, to oświadczenie będzie można usłyszeć z mównicy już w trakcie przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu.

Warto wspomnieć, że na początku 2023 roku Marcin Józefaciuk, jeszcze jako wicedyrektor szkoły, przebiegł na bieżni 204 kilometry w 24 godzin, aby zebrać 6 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"