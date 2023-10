Kontrowersyjny spot na konwencji PiS. Ostrzeżono przed nim dzieci

Konwencja PiS w Katowicach rozpoczęła się o godz. 13 w niedzielę. Do Spodka przyszły tłumy, aby wejść do środka trzeba było poczekać w długiej kolejce. “Jest to ostatnia prosta, chcemy pokazać naszą siłę i nasz przekaz”, “Tak jak jeżdżą za panem Tuskiem, tak samo (my) tutaj” - mówiły naszemu reporterowi Przemkowi Tarankowi osoby, które przyszły do Spodka.

Ze względów bezpieczeństwa wszyscy byli skrupulatnie sprawdzani. Oczekiwanie umilała pod Spodkiem górnicza orkiestra dęta.

Konwencja PiS w Katowicach. Wyemitowano spot "nie dla dzieci"

Jak zapowiadał rzecznik rządu Piotr Müller, konwencja w Katowicach ma mieć charakter mobilizacyjny dla członków i sympatyków partii. I rzeczywiście, PiS postawiło na mocny przekaz, który ma wywołać emocje. Prawo i Sprawiedliwość pokazało nowy, pełen przekleństw spot, w którym zebrane zostały emocjonalne wystąpienia i okrzyki ze Strajku Kobiet czy wulgarne wypowiedzi przeciwników PiS ze świata sztuki m.in. aktora Andrzeja Seweryna o tym, że należy im “przypier***ić”.

- To nie jest materiał dla najmłodszych, dlatego zachęcamy do tego, żeby dzieci nie oglądały tych scen - ostrzegł rzecznik PiS Rafał Bochenek. Materiał wyemitowało też TVP Info bez ocenzurowania wulgarnych słow. Na Twitterze profil tej stacji ostrzegł jedynie, że film zawiera “drastyczne treści”.