Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówił w czasie wspólnego wystąpienia z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że Trzecia Droga to gwarancja - "to nie puste obiecanki, to nie przedwyborcze piti, pitu, to nie fabryka przedwyborczej kiełbaski, którą będziemy rozrzucać przed naszymi wyborcami". - Tego wszystkiego mieliśmy już dość przez ostatnich 30 lat - podkreślił Hołownia.

- Czy tylko ja mam czasem wrażenie, będąc w tej polityce jednak w końcu od niedawna, że stało się z naszą polityką coś dziwnego? Politycy jakby żywili się krwią i energią obywateli, zabierali im ją, żeby sami budować swoje poparcie, swój dobrostan, swoje życie - zaznaczył lider Polski 2050.

Trzecia droga - konwencja

Jak mówił, "dzisiaj, tutaj, w Katowicach chcemy wam pokazać i dowieść, że polityka może być inna, że ludzie z politycznym doświadczeniem mogą połączyć siły z tymi, którzy na tej scenie wyborów staną po raz pierwszy, zaprosić Polki i Polaków do tego, żeby za tych dokładnie sześć tygodni dali szansę Trzeciej Drodze, bo tylko ona z dostępnych dróg prowadzi w przyszłość, a nie w przeszłość".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "na tej wspólnej drodze nie będzie kiełbasy wyborczej, ale są tacy, co o dobrą żywność w Polsce zadbają". - My się na tym znamy jako PSL, wybraliście najlepszych koalicjantów na świecie dla bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa Polek i Polaków, dla tego co jest naszą wartością największą - powiedział Kosiniak-Kamysz zwracając się do Hołowni.

- W obliczu tej nienawistnej wojny, nie tylko wojny, która jest za naszymi granicami, ale tej wojny domowej, politycznej wojny domowej, sprowadzenia polityki do rynsztoka, utytłania się w brudzie, w nienawiści i w chamstwie, jesteśmy wszyscy jak siedzimy, ludzie dobrej woli, jesteśmy Polsce bardzo potrzebni. Musimy wygrać te wybory, musimy przywrócić poczucie wspólnoty narodowej, musimy to zrobić, bo, kto jak nie my? - zaznaczył szef ludowców.

- Dziś pokolenie 40-latków jest gotowe do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę. Możecie w tych wyborach, macie wielką szansę w tych wyborach zdecydować i nie musicie wybierać, czy będziecie decydować sercem czy rozumem, zdecydujecie - wierzę w to głęboko - i sercem, i rozumem - dodał Kosiniak-Kamysz.

Ryszard Petru i Artur Dziambor na liście TD do Sejmu

Liderzy koalicji przekazali, że z jej list do Sejmu wystartują były polityk Konfederacji Artur Dziambor i były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru. Kosiniak-Kamysz poinformował, że Dziambor dołączył do drużyny PSL - Koalicji Polskiej i "w ramach Koalicji Polskiej na listach Trzeciej Drogi będzie startował z ostatniego miejsca w okręgu gdyńskim". - Będzie tam walczył o głosy nie tylko przedsiębiorców, ale tych wszystkich, którzy chcą zakończyć wojnę polsko-polską i ochronić Polskę na przyszłość. Artur cieszę się, że jesteś. Dziękuję ci że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję, że chcesz walczyć pod szyldem Trzeciej Drogi. Bo dzisiaj to jest jedyna szansa, żeby to zło, nienawiść, ale i Polskę marnotrawną zatrzymać - mówił szef PSL.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował z kolei, że do Polski 2050 wstępuje były przewodniczący Nowoczesnej, Ryszard Petru, który wystartuje z listy Trzeciej Drogi w Warszawie. - Na ostatnim miejscu naszej listy w Warszawie znajdzie się senny koszmar Sławomira Mentzena (Konfederacja) - Ryszard Petru - powiedział Hołownia.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. PSL i Polska 2050 wystartują w nich jako komitet koalicyjny Trzecia Droga.

PAP - Edyta Roś, Mateusz Babak