Korwin-Mikke trafił do szpitala. Wiadomo, w jakim jest stanie

Janusz Korwin-Mikke został przyjęty do szpitala we wtorek 14 listopada wieczorem – podała Interia. W placówce pozostanie przez najbliższe kilkanaście dni. Życiu 81-letniego polityka nic nie zagraża. Były lider Konfederacji miał zmagać się z "poważnym problemem zdrowotnym".

Janusz Korwin-Mikke w szpitalu. "Mam zapalenie trzustki"

Sekretarz Nowej Nadziei Krzysztof Rzońca pytany przez PAP o te doniesienia, odpowiedział: – według mojej wiedzy jest to prawda, ale nic poważnego się nie stało. – Prezes Janusz Korwin-Mikke trafił do szpitala. Wiem, że czuje się dobrze, jednak to jedynie tyle, co wiem i co mogę powiedzieć. Zapewne sam odniesie się do tego na dniach, by uspokoić swoich zaniepokojonych sympatyków – dodał.

"Jak to był ujął śp. Marek Twain: »Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone«. O mojej ciężkiej chorobie - też. Mam zapalenie trzustki, jestem pod dobrą opieką - i wyraźnie mi się poprawia. Spoko!" – napisał polityk na platformie X.

Konfederacja zawiesiła Janusza Korwin-Mikke w prawach członka

81-letni Korwin-Mikke w tegorocznych wyborach startując z listy Konfederacji z pierwszego miejsca w okręgu podwarszawskim nie zdobył mandatu posła. Do Sejmu dostała się debiutująca w polityce Karina Bosak, prywatnie żona Krzysztofa Bosaka. Startując z drugiego miejsca zdobyła ponad dwa razy więcej głosów niż Korwin-Mikke. W ocenie części polityków Konfederacji, Korwin-Mikke "sabotował kampanię", za co został zawieszony w prawach członka formacji oraz wyrzucony z Rady Liderów Konfederacji.

W przeszłości był założycielem m.in. Unii Polityki Realnej, kilkukrotnie kandydował także na urząd prezydenta RP. Był posłem na Sejm I i IX kadencji (1991–1993, 2019–2023) oraz posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014–2018).

