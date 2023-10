Janusz Korwin-Mikke po raz kolejny pozwolił sobie na skandaliczne wypowiedzi dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci. Polityk Konfederacji bagatelizował aferę “Pandora Gate”, w której centrum są znani youtuberzy oskarżani m.in. o pedofilię i grooming (nawiązanie więzi z dzieckiem, aby później wykorzystać je seksualnie – red.).

Według Korwina-Mikkego wiek zgody na seks (w polskim osoba musi mieć minimum 15 lat, aby mogła świadomie udzielić zgody na współżycie - red.) powinien zostać zniesiony. - Ja stoję na stanowisku obrony praw kobiet, że to dziewczyna, jej matka powinny decydować o tym, czy dziewczyna jest dojrzała, czy nie, a nie jakieś grono zaślinionych staruchów w Sejmie - uważa Mikke.

Bosak: niektóre zachowania Korwina-Mikkego szkodzą Konfederacji

Polityk został poproszony przez sztab Konfederacji, aby do końca kampanii nie wypowiadał się już publicznie i odpoczął. - Myślę, że niektóre jego zachowania i wypowiedzi są niepotrzebne (….). Myślę, że szkodzą (Konfederacji – red.) - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Krzysztof Bosak.

Bosak odciął się też od wypowiedzi Mikkego, w których bagatelizował problem pedofilii w kontekście afery “Pandora Gate”. - My się wszyscy w Konfederacji z tym gruntownie nie zgadzamy. […] Potępiam relatywizowanie przestępstw pedofilskich […]. To co robi Korwin, w swoich wypowiedziach, to jest podważanie sensu istnienia w prawie karnym granicy wieku, poniżej którego różne formy czynności seksualnych są przestępstwem - podkreślił Bosak.

Dlaczego wobec tego Korwin-Mikke wciąż jest w Konfederacji. - Jest nieprzejednany i nie do zdarcia, jeśli chodzi o walkę z lewicą i socjalizmem […]. Dla środowisk wolnościowych ten człowiek jest żywą legendą - wyjaśnił w rozmowie z WP.pl Krzysztof Bosak.