Kościół i PiS postawią się papieżowi? Kobieta lepsza od Szymczyka

W najnowszym odcinku podcastu "Podejrzani Politycy" nasi dziennikarze rozmawiali o zataczającej coraz szersze kręgi aferze w MSZ. Jak ustalił Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Radosław Gruca z RadioZET.pl, chodzi o proceder wydawania wiz przez konsulów i ambasadę Polski nie tylko w Europie, ale też w Azji i Afryce.

Jak przekonuje Gruca, w jednym z państw afrykańskich doszło już do takiej patologii, że MSZ musiało zablokować wszystkie wizy wydawane dla tamtejszych obywateli, bo można je było nabyć kilkaset metrów od siedziby polskiej ambasady.

Afera wizowa w MSZ i tajemnicza dymisja Wawrzyka

Paradoksalnie - według naszych źródeł - w sprawie przynajmniej dwóch placówek interweniował oskarżany obecnie o nadzorowanie korupcyjnego procederu wiceminister Piotr Wawrzyk. Dawny wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim przez ostatnie lata był jednym z najbardziej oddanych urzędników PiS. Dziś to on jest kreowany na symbol przekrętów wizowych, ale według Grucy rząd świadomie próbuje zrobić z niego kozła ofiarnego i poświęcić na ołtarzu kampanii wyborczej.

Mimo że opozycja darzy Wawrzyka niechęcią, ci którzy go znają, uważają, że nie byłby zdolny do takich przekrętów. Komu może zależeć na wystawieniu Wawrzykowi etykietki persona non grata i czy mogą mieć z tym związek pytania dziennikarzy Radia ZET wysłane do MSZ miesiąc przed wybuchem afery?

W przededniu największej religijnej ceremonii w tej kampanii wyborczej politycy PiS już w marzeniach liczą głosy, których przysporzą im ujęcia w tłumie księży i hierarchów Kościoła, powtarzane w rządowych "Wiadomościach". Uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów, czyli zamordowanych w czasie II wojny światowej Polaków ukrywających Żydów, z pewnością będą okazją do zaakcentowania, że Polska jest wyspą chrześcijaństwa w Europie.

Uroczystość w Markowej zapewne stanie się też pretekstem do przypomnienia roszczeń Polski wobec Niemiec, bo śmierć jest stałym elementem polityki historycznej PiS, używanym, by podkreślać bohaterstwo Polaków ratujących Żydów.

Beatyfikacja rodziny Ulmów. PiS wykorzysta to w kampanii?

Dla Zjednoczonej Prawicy uroczystości beatyfikacyjne to dar niebios. Z wielką pompą, za wielkie pieniądze i to bynajmniej niepochodzące z budżetu partii, w Markowej na Podkarpaciu media prorządowe z TVP na czele, będą transmitować uroczystości z wielkim patosem i troską o ekspozycję kandydatów PiS. Lokalny stadion na pewno działacze Zjednoczonej Prawicy wypełnią po brzegi. Idyllę może i powinien zepsuć jednak protest Watykanu przeciwko przekonywaniu polskich katolików, że oto beatyfikowane ma zostać nienarodzone dziecko Ulmów.

Dotąd papieże nie zgadzali się na takie pomysły i podobnie nie zgadza się na nie Franciszek. Jednak nie pierwszy raz papież mówi swoje, a polscy duchowni zdominowani przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i dyrektora Radia Maryja Tadeusza Rydzyka wiedzą swoje. Do czego to doprowadzi?

Policjantka zastąpi Jarosława Szymczyka w KGP?

Tego dowiemy się dopiero w kolejnych tygodniach, ale mogą one przynieść jeszcze jedno spektakularne wydarzenie. Chodzi o planowaną zmianę na szczytach Policji. Według informacji RadioZET.pl gen. Jarosław Szymczyk jest coraz częściej krytykowany przez polityków PiS domagających się jego błyskawicznej wymiany. Mimo że grzechów Komendanta jest bez liku, okazuje się, że najwięcej zastrzeżeń budzi jego... postawa podczas kampanii wyborczej.

Poszukujący głosów w elektoracie kobiet PiS łaknie pań chętnych do pokazywania się wyborcom, niestety mimo wielu starań dotychczasowe wybory personalne nie dają wielkich nadziei na poszerzenie grupy zwolenników PiS. Czy Komendantka Klonowska zmieni ten obraz?