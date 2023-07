Kościół przeciwko pomysłowi PiS i Kaczyńskiego. Jest reakcja rzecznika rządu

Müller podczas konferencji prasowej został zapytany o komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, w którym przekazano, że odpowiedzi na nowe wyzwania dotyczące polityki migracyjnej "nie ma potrzeby czynić przedmiotem referendalnych rozstrzygnięć", lecz "roztropnych działań i dialogu społecznego z uwzględnieniem możliwości i konsekwencji społecznych w przyszłości".

- W takim razie nie zgadzamy się w tym zakresie - stwierdził rzecznik rządu. - Uważamy, że w kluczowych sytuacjach obywatele powinni podjąć taką decyzję w referendum. I mówimy o przymusowej relokacji, bo to będzie przedmiotem referendum, a nie kwestia, czy komuś pomagamy w trudnej sytuacji, czy nie - wyjaśnił.

Kościół przeciwko referendum ws. uchodźców

- Kwestią, która będzie przedmiotem referendum jest to, czy godzimy się na przymusowy mechanizm relokacji - podkreślił Müller. Chodzi o reformę regulacji migracyjnych w Unii Europejskiej, którym Polska się sprzeciwia, ponieważ mówi ona m.in. o "obowiązkowej solidarności" członków UE w sprawie uchodźców.

W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

W komunikacie członkowie RK KEP zaznaczyli, że od dłuższego czasu widać wzmożoną obecność tematyki migracyjnej w debacie publicznej. "Apelujemy do wszystkich jej uczestników, polityków, publicystów i mediów o rzetelne i odpowiedzialne, zgodne z faktami i wolne od ideologii, prezentowanie sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej. Stanowczo przestrzegamy przed ich instrumentalnym wykorzystywaniem do rozgrywek politycznych oraz kształtowaniem postaw ksenofobicznych. Takie działania są nie do pogodzenia z chrześcijańskim nauczaniem" – zastrzegli.

Rzecznik rządu: nie zgadzamy się w tym zakresie

Ich zdaniem, "antyuchodźcze, czy antyimigracyjne narracje nie tylko kształtują postawy społeczne, ale mają również wpływ na życie konkretnych osób". "Są one także niszczące dla prób odpowiedzialnego, wspólnego poszukiwania adekwatnych reakcji oraz odzierają uchodźcę i migranta z ludzkiej godności" – ocenili.

"Prosimy, aby w poszukiwaniu rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierować się nade wszystko postawami otwartości, szacunku wobec migrantów i uchodźców oraz szeroko rozumianego dobra wspólnego" – zaapelowali.

RadioZET.pl/ Katarzyna Herbut (PAP)