Kosiniak-Kamysz mówi o wyborach prezydenckich. Wiadomo, co z kandydatem PSL

- Nie uważam, że wszystkie decyzje były błędne. Te kontrakty, które są zawarte, będą kontynuowane. Nie popełnimy waszych błędów, mówiąc wprost do polityków PiS - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w programie Polsat News pytany o działania rządu PiS w dziedzinie obronności. Dodał, że zapewnienie bezpieczeństwa Polakom "jest absolutnym priorytetem".

Kosiniak-Kamysz o skandalicznych słowach Trumpa

Wicepremier odniósł się do ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa, który zadeklarował, że jako prezydent USA nie będzie bronił państw, które nie przeznaczają minimum 2 proc. PKB na obronność, a wręcz będzie zachęcał Rosję, by robiła to, na co ma ochotę.

- Polska nie ma sobie nic do zarzucenia. Zwracałem uwagę, że jedność NATO to podstawowa zasada. Zachęcanie Rosji do czegokolwiek... zapomnieliśmy o zdjęciach z Buczy. [...] Żadna kampania nie usprawiedliwia od odchodzenia od głównej zasady NATO - powiedział minister obrony.

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się także do sytuacji, która miała miejsce w Kongresie USA. Lindsey Graham podczas debaty zaprezentował planszę ze wpisem premiera Donalda Tuska, w którym skomentował on odrzucenie przez republikańskich senatorów projektu ustawy o pomocy dla Ukrainy.

- Będziemy współpracować z każdym, kogo wybiorą Amerykanie. [...] Ostatnio była wizyta senatorów w Polsce, rozmawialiśmy z demokratami i republikanami. Ważne jest, żeby nie było żadnych zakłóceń na tej linii - mówił MON.

Trzecia Droga ze wspólnym kandydatem na prezydenta

We wtorek mijają dwa miesiące od zaprzysiężenia rządu. Wicepremier Kosiniak-Kamysz wyznał, iż koalicja nie przypuszczała, że "aż tak nie zaakceptują wyników wyborów ci, którzy przegrali".

Minister odniósł się też do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Jestem zwolennikiem zmian w konstytucji. Jesteśmy w takim klinczu, Trybunał Konstytucyjny to jest grzech pierworodny. Nie ma bezpiecznika, do którego moglibyśmy się odwołać. Zacznijmy od dużych spraw - ocenił.

Z kolei zapytany o to, czy będzie kandydatem PSL w wyborach prezydenckich Kosiniak-Kamysz powiedział, że "przeszedł szkołę polityczną". - Trzecia Droga będzie miała wspólnego kandydata - dodał. Niemal na pewno będzie to marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Źródło: Radio ZET/Polsat News