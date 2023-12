Kosiniak-Kamysz wypalił z mównicy i zaskoczył wszystkich. Konsternacja w ławach KO

Poniedziałkowe obrady Sejmu są pełne nietuzinkowych wydarzeń i wypowiedzi. Wszystko zaczęło się od exposé Mateusza Morawieckiego, którego gabinet nie uzyskał później wotum zaufania. Później parlamentarzyści zdecydowali, że kandydatem na premiera zostanie Donald Tusk. W międzyczasie jednak na mównicy pojawił się lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego wypowiedź zwróciła szczególną uwagę społeczeństwa.

Kosiniak-Kamysz zaskoczył wszystkich. "Hołownia będzie prezydentem"

W trakcie swojego wystąpienia Kosiniak-Kamysz powiedział do polityków Prawa i Sprawiedliwości: - Przed chwilą wyrażaliście troskę. Troskę również o PSL, Trzecią Drogę, o pana marszałka Hołownię, o mnie osobiście. Pan przewodniczący Błaszczak tę troskę wyrażał [...] ale ta troska jest fałszywa.

- Przypomnę wam zdanie z 16 października 2018 roku, które wyraziła wasza ówczesna rzecznik pani Mazurek: PSL powinien być wyeliminowany z życia publicznego. To był wasz cel, a wszystkie te wasze umizgi były po prostu fałszywe. Nie daliśmy się na to nabrać - mówił, nawiązując do prób przeciągnięcia polityków PSL na stronę PiS.

- Była też troska o pana marszałka Hołownię, że za dwa lata nie będzie mieć partii. Za dwa lata może nie będzie już szefem partii, bo będzie już prezydentem Rzeczpospolitej. Tylko to może być prawdziwe. - Władysław Kosiniak-Kamysz

Po tych słowach w ławach sejmowych zajmowanych przez polityków Koalicji Obywatelskiej zapadła widoczna konsternacja. Zdziwienie malowało się również na twarzy Donalda Tuska, który najprawdopodobniej nie spodziewał się takiej zapowiedzi koalicjanta.

Kosiniak-Kamysz o Tusku: Porzucił wygodne życie

Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, jak wiele osób - w jego ocenie - czekało na zakończenie władzy Prawa i Sprawiedliwości. - Wiele osób, które czekały na tę chwilę, które teraz piszą do nas SMS-y, które wierzyły w to, że zmiana jest możliwa, że zwycięstwo należy do nas, że to, co dobre dopiero przed nami, jest teraz wdzięcznych za wytrwałość przez te 8 lat. Bo zwycięstwo dokonało się 15 października. Sejm zaczął się 13 listopada. Ale tak naprawdę droga do zwycięstwa zaczęła się w każdym z naszych rodaków, kiedy się nie poddał, kiedy nie zwątpił, kiedy walczył, kiedy podejmował decyzję. Bardzo wam wszystkim za to dziękujemy. Jesteście wielcy, dziękujemy wszystkim naszym wyborcom. - mówił.

- Dwa miesiące musieliśmy czekać, żeby to się ziściło. Żeby z kraju marzeń przeskoczyło w rzeczywistość, ale wytrwaliście i doczekaliśmy tej chwili. Ale też chcę podziękować wszystkim, którzy na nas nie zagłosowali. Zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowali na Konfederację, zagłosowali na inne formacje - dodał.

Lider PSL odniósł się też do Donalda Tuska. - On porzucił wygodne życie, które mógł mieć po byciu szefem Rady Europejskiej. Porzucił bardzo intratne stanowisko i wrócił tutaj. Nie do parlamentu, nie na jakąś funkcję. Wrócił walczyć o to, żeby demokracja, przyzwoitość, sprawiedliwość zwyciężyła. To jest dla mnie ten moment kluczowej odwagi, bo to jest ryzyko wszystkiego, co się dokonało do tej pory - powiedział Kosiniak-Kamysz.

