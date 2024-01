Kosztowne „bizancjum” ludzi Bielana. Takie kwoty poszły na kreowanie wizerunku KZN

Krajowym Zasobem Nieruchomości do 31 grudnia 2023 roku kierował Arkadiusz Urban, wiceprezes Partii Republikańskiej Adama Bielana wchodzącej z Prawem i Sprawiedliwością w skład poprzedniej koalicji rządzącej – Zjednoczonej Prawicy. KZN odpowiadał za zakładanie SIM-ów, czyli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, w ramach których samorządy miały wspólnie budować tanie mieszkania na wynajem. Jak poinformowała na początku roku sprawująca nadzór nad KZN minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, do tej pory w ramach działań Krajowego Zasobu Nieruchomości udało się wybudować jeden blok liczący 40 mieszkań.

Tymczasem, co ustaliło Radio ZET, już po wyborach parlamentarnych 15 października powstało siedem kolejnych SIM-ów (Ziemi Kutnowskiej, Wschód, Bałtyk, Łużyce, Pojezierze, Świętokrzyski i Gryf). Reporter Maciej Bąk dotarł do informacji o kosztach działań wizerunkowych, jakie w 2023 roku poniósł Krajowy Zasób Nieruchomości.

80 tysięcy złotych wydano na umowę z firmą KRL Consultants. „Przedmiotem umowy były usługi polegające na zapewnieniu wsparcia w zakresie działań z obszaru public relations realizowanych na rzecz KZN” – przekazał nowy zarząd instytucji. Umowa objęła okres od kwietnia do czerwca 2023 roku. KRL Consultants to firma prowadzona przez Aleksandra Kobeckiego, który doradzał między innymi Polskim Liniom Lotniczym LOT. Jego nazwisko pojawia się w tekście Wirtualnej Polski o nieformalnej grupie Greenberg i tuszowaniu incydentu lotniczego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Chodziło o opisaną przez WP sytuację z początku lipca 2020 roku, z kampanii prezydenckiej, kiedy to – jak wynika z publikacji – prezydent lub ktoś z jego otoczenia miał naciskać na pilotów, aby wystartować pomimo tego, że lotnisko w Zielonej Górze od pewnego czasu było zamknięte.

Strona internetowa, artykuły promocyjne

Kolejne blisko 100 tysięcy złotych KZN wydał w tym roku na trwającą od października współpracę z firmą Brand Republic. Przedmiotem tej umowy jest między innymi bieżące utrzymanie strony internetowej i opracowywanie koncepcji kreatywnej materiałów promocyjnych. Agencja Brand Republic miała z KZN podpisane umowy również w ubiegłych latach – w 2021 i 2022 roku. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek, instytucja na usługi marketingowe i usługi w zakresie prowadzenia kampanii wydała w tamtym okresie łącznie ponad 185 tysięcy złotych.

Między innymi te wydatki trafią pod lupę nowego zarządu Krajowego Zasobu Nieruchomości. – Dla mnie jako nowego prezesa należy dokonać weryfikacji zasadności kosztów. Powinniśmy się skupić na pracy i spotkaniach, współpracy między innymi z samorządami i innymi jednostkami, a nie płacić za kreowanie własnego wizerunku – mówi Radiu ZET Łukasz Bałajewicz, p.o. prezesa KZN.

Jak ustaliło Radio ZET, Krajowy Zasób Nieruchomości już po przegranych przez PiS wyborach wydał 41 tysięcy złotych na dwa artykuły promocyjne opublikowane w katolickim tygodniku „Niedziela”. Ówczesny prezes KZN Arkadiusz Urban zachwalał w jednym z nich działalność Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. „Dla małych gmin, gdzie inwestycje deweloperskie nie są opłacalne, SIM-y są nie tyle alternatywą dla rynku komercyjnego, ile jedyną opcją budowania mieszkań” – mówił Urban.

Przypomnijmy, że właśnie po wyborach parlamentarnych Krajowy Zasób Nieruchomości zdążył jeszcze założyć siedem nowych SIM-ów w różnych regionach Polski.

List do Jarosława Kaczyńskiego

W kwietniu Interia opisała zarzuty, jakie wobec prezesa KZN wysuwali pracownicy instytucji. Pojawiały się oskarżenia o mobbing, nieobyczajne wybryki, naruszenie dyscypliny finansów publicznych i o brak inwestycji mieszkaniowych. Zarzuty te na piśmie wysłano na ówczesnego ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy. Pożądanej przez pracowników reakcji jednak nie było. Radio ZET dotarło do kolejnego listu, jaki w połowie września pracownicy KZN napisali do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o zajęcie się sprawą. Twierdzą w nim między innymi, że w siedzibie instytucji regularnie odbywały się spotkania przy alkoholu trwające do późnych godzin nocnych. Wysuwają także zarzuty o wywoływanie w firmie awantur. Jak wynika z treści pisma, część pracowników z tego powodu miała zasięgać pomocy psychiatrycznej.

„Prezes Urban celem ukrycia tych działań przed mediami, korzysta z bardzo drogich usług agencji PR-owych, mając zatrudnionych pracowników w zespole ds. promocji” – czytamy w piśmie kierowanym do Kaczyńskiego. Mowa jest też o organizowaniu na polecenie prezesa KZN wymuszanych konferencji prasowych „bez konieczności wynikającej z postępu prac nad realizacją programu mieszkaniowego”. „Narracja prowadzona w mediach społecznościowych KZN-u nie dotyczy postępów prac nad realizacją programu, a autopromocji samego Prezesa Urbana” – dodają autorzy listu.

We wspomnianej odpowiedzi na interpelację posłanki Gill-Piątek można znaleźć między innymi kwotę ponad 268 tysięcy złotych, jaką KZN zapłacił na rzecz Biura Reklamy Gazet Lokalnych. Chodziło o „zaplanowanie i zakup mediów na potrzeby kampanii medialnej na rzecz misji KZN”.

Ludzie Bielana we władzach

Rok temu Radio ZET opisało, że rady nadzorcze i zarządy SIM-ów zostały licznie obsadzone przez ważnych polityków Partii Republikańskiej. Prezeską SIM Warmia i Mazury została szefowa biura krajowego ugrupowania Monika Baran, która zatrudniła tam byłą posłankę Magdalenę Błeńską (dziś SIM-em kieruje inny republikanin – Ryszard Adamczak). SIM Południe zarządza Adam Drozd, radny sejmiku podkarpackiego z ramienia Republikanów, a w radach nadzorczych SIM-ów byli bądź wciąż są między innymi tacy członkowie rady krajowej partii jak Petros Tovmaysan, Mirosław Zeliszko i Wojciech Helmin.

Sprawująca nadzór nad KZN minister funduszy i polityki regionalnej ujawniła także między innymi, że Krajowy Zasób Nieruchomości dysponował 22 samochodami służbowymi na 76 pracowników. „Bizancjum” – tak Pełczyńska-Nałęcz określiła stan w instytucji.

Szefowa resortu skierowała do Prokuratura Generalnego list pracowników KZN z wiosny 2023 roku, aby śledczy zajęli się zawartymi w nim zarzutami. – Tymczasowemu kierownictwu [Krajowego Zasobu Nieruchomości – przyp. red.] przekazuję bardzo ważną misję: dogłębne rozpoznanie tego, co się wydarzyło w instytucji; rozpoznanie krzywd, jeżeli takie miały miejsce wobec pracowników, a co czytam w liście otwartym od pracowników; zadośćuczynienie i pociągnięcie winnych nadużyć do odpowiedzialności – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz na konferencji zorganizowanej w ubiegłym tygodniu.

