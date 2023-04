"Kowalczyk jest partaczem". Gawkowski mocno o ukraińskim zbożu

Nie wiadomo, z czego dzisiaj w Polsce wytwarzana jest mąka, a w konsekwencji i chleb - grzmi w studiu Radia ZET Joanna Mucha w programie 6. Dzień Tygodnia, komentując aferę ukraińskiego zboża. Kiedy z początkiem kwietnia rolę ministra rolnictwa obejmował Robert Telus, zapewniał, że transport zboża z objętej wojną Ukrainy będzie ściśle kontrolowany, a samo zboże nie zajmie polskich silosów, a pojedzie dalej, na handel, w głąb UE. Tak się jednak nie stało.

"Państwo imposybilizmu". Opozycja o ukraińskim zbożu

- Gdyby nie było wojny, nie byłoby problemu - opiniuje w sobotnim programie Radia ZET poseł PiS Bartosz Kownacki, punktując, że Polska nie jest w stanie, bez wkładu Komisji Europejskiej, uruchomić ceł na ukraińskie zboże. - Musimy przekonać naszych kolegów z UE - dodaje. Na zwrócenie uwagi, że komisarzem rolniczym przy UE jest polski delegat - Janusz Wojciechowski - odpowiada "komisarz nie zajmuje się tymi cłami".

- Problem ze zbożem mają rolnicy niemal wszystkich krajów europejskich - wtóruje Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, na co Krzysztof Gawkowski odpowiada: "polskim zbożem rządzą partacze. Pan Kowalczyk stracił stanowisko, bo miało być cło, była szansa, by zboże było kontrolowane. Cła nie było. To PiS zarządza europejskim rolnictwem, mogliście coś zrobić, mieliście sygnały (w tym kontekście wymienia m.in. happening Agrounii, wysypywanie zboża).

Joanna Mucha z Polski 2050 dodaje: "dzwonią do mnie znajomi spod Hrubieszowa, mówią: «zróbcie coś, bo ludzie zaczną się wieszać», odnosząc się tym samym do strajków rolników. "To państwo imposybilizmu" - puentuje. Przypomnijmy, że w podobnym tonie wypowiadał się na antenie Radia ZET szef AgroUnii Michał Kołodziejczak: "Podeszła do mnie żona jednego z rolników i mówi – Panie Michale, co ja mam zrobić, z moim mężem cały czas musi ktoś być, bo mówi, że za chwilę popełni samobójstwo”.

RadioZET.pl