Goście Andrzeja Stankiewicza dyskutowali o tym, jakie powinny być kolejne kroki w wyjaśnieniu, kto zarobił na imporcie do Polski ukraińskiego zboża. – Pamiętam jak prokuratura działała, kiedy był protest kobiet, to następnego dnia od razu te kobiety miały zarzuty. Ale jak tu trzeba znaleźć tych, którzy zarobili ogromną kasę, to Prokuratura prowadzi postępowania - mówił Dariusz Joński z KO.

- Okazuje się, że były powoływane firmy na słupy, które się już zlikwidowały, ale sprowadziły zboże do silosów. To jest po prostu przekręt. Musimy zrobić wszystko, żeby poznać te firmy. Chciałbym wiedzieć, kto zarobił te pieniądze i kto będzie miał postawione zarzuty – mówił polityk.

"Kowalczyk powinien pójść siedzieć za to, co zrobił rolnictwu"

– Powołaliśmy zespół śledczy do zbadania tej sprawy i muszę powiedzieć, że opinie, informacje, które otrzymujemy od ekspertów, stowarzyszeń rolników, izb rolniczych są zaskakujące – zabrała głos Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– W jakim sensie zaskakujące? – dopytywał Andrzej Stankiewicz. – Na przykład to, że 28 grudnia prezes stowarzyszenia Oszukana Wieś spotkał się z panem ministrem Kowalczykiem i Kowalczyk nie wiedział o tym, że istnieje coś takiego jak zboże techniczne i powiedział, że to jest tylko i wyłącznie wrzutka medialna - mówiła.

- Czyli absolutnie nie panował nad tym, co się dzieje. […] Dzisiaj PiS proponuje odszkodowanie, bo to nie jest żadna tarcza, dla rolników za błędy PiS-u. 10 miliardów złotych odszkodowania. Rolnicy nie potrzebują zabierania i dawania, rolnicy potrzebują stworzenia takich warunków, żeby mogli samodzielnie zarabiać – odpowiedziała posłanka ludowców.

– Po pierwsze, granica powinna być zamknięta i cła przywrócone. Po drugie, interesy ukraińskich rolników, a właściwie ukraińskich oligarchów i koncernów międzynarodowych, które trzymają tam ziemie, nie mogą stać ponad interesami polskiego rolnika, polskiego przewoźnika, polskiego obywatela. Cała klasa polityczna i PiS od roku o tym zapomnieli. Po trzecie, Henryk Kowalczyk powinien pójść siedzieć za to, co zrobił polskiemu rolnictwu przez ostatni rok – przekonywał Robert Winnicki z Konfederacji.

RadioZET.pl