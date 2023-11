Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

"15 października Rodacy opowiedzieli się za parlamentem, w którym nie dominuje jedna partia, ale w którym dominować ma współpraca” – podkreślił Morawiecki.

Morawiecki podziękował Dudzie

Premier zaznaczył, że powierzona mu misja sformowania rządu to zarówno zaszczyt, jak i wyzwanie. Zaprosił też do współpracy parlamentarzystów, z którymi Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stworzyć sejmową większość.

„Misja, jaką powierzył mi prezydent Andrzej Duda to wielki zaszczyt, ale i wyzwanie. Dziękuję za zaufanie. Zapraszam do współpracy wszystkich parlamentarzystów, którzy na pierwszym miejscu stawiają Polskę” – napisał premier.

Donald Tusk, czyli kandydat na premiera KO, Lewicy i Trzeciej Drogi, które mają większość w Sejmie uważa, że desygnowanie na premiera Morawieckiego zaszkodzi Polsce, ale też samemu PiS-owi. - Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent Duda naraża na takie przykre upokorzenie pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego i cały PiS. Każdego dnia będą widzieć, jakie to jest niepatriotyczne, nieobywatelskie. Strata każdego dnia to strata dla naszej ojczyzny, dla Polek i Polaków. Ta gra niepotrzebnie naraża naszą ojczyznę na straty. To nic nie zmieni - ocenił Tusk.

Orędzie prezydenta ws. desygnowania premiera

Prezydent w orędziu przypomniał, że po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW odbył konsultacje z wszystkimi komitetami, które będą miały swoich przedstawicieli w parlamencie. - Zarówno reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, które uzyskało najlepszy w wyborach wynik, jak i Koalicji Obywatelskiej, która zajęła drugie miejsce, przedstawili swoich kandydatów na premiera i wyrazili wolę utworzenia rządu - powiedział.

Jak dodał "w trakcie konsultacji każde ze stronnictw wyraziło przekonanie, że w nowym Sejmie zgromadzi większość konieczną do poparcia swojego kandydata, jak i przyszłego rządu w całości". - Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - poinformował prezydent. - Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szanse utworzenia rządu - podkreślił

Źródło: Radio ZET/PAP - Sławomir Radtke