"Krowy", "miękiszony", "obora". Kłótnia w Zjednoczonej Prawicy. "Pójdziemy razem"

Kłótnia Morawiecki - Ziobro na dobre rozkręciła się od słów skierowanych w stronę ministra sprawiedliwości, w którym Morawiecki określił go "krową, która dużo ryczy". Konflikt pomiędzy tą dójką dotyczy bezpośrednio polityki europejskiej, Ziobro zarzuca Morawieckiemu bierność wobec Fit for 55, a Morawiecki Ziobrze nieudolność w przeprowadzaniu reformy sądownictwa. Ryszard Czarnecki w programie "6. Dzień Tygodnia" przekonuje, że mimo konfliktu, PiS i Suwerenna Polska znajdą się na jednej liście w wyborach do parlamentu 2023.

Ryszard Czarnecki: pójdziemy razem. Tym różnimy się od opozycji

- Jestem przekonany, mam przekonanie graniczące z pewnością, że mimo tych różnic pójdziemy do wyborów na jednej liście. Opozycja jest zjednoczonym antypisem, a idzie na 5 różnych listach - wymienia poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.

Język debaty publicznej, którym posługują się Ziobro z Morawieckim, stał się przedmiotem drwin ze strony opozycji. Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zauważył, że skoro Ziobro jest - według premiera - jak "krowa", to Morawiecki "zarządcą obory". - Panie premierze, jako naczelny człowiek tej obory, powinien pan wyrzucić ministra z rządu - zaznacza.

"Premier nie jest premierem"

Piotr Zgorzelski (PSL) zwrócił uwagę, że problem Zjednoczonej Prawicy polega na tym, iż "premier nie jest premierem". - Premier, w myśl prawa, powinien być osobą, która rządzi. Morawiecki nie rządzi. Rządzi pozakonstytucyjny ośrodek na Nowogrodzkiej (Jarosław Kaczyński - red.). Te dyskusje w języku obory są konsekwencją niekonstytucyjnego zarządzania państwem - opiniuje.

Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska), zajmując stanowisko w sprawie, oceniła, że nie interesuje ja kłótnia obu polityków. - My za to płacimy, a oni się naparzają - mówiła w kontekście pieniędzy z KPO. - To, że oni się wyzywają od miękiszonów i krów, jest kompletnie nieistotne. Oni walczą o miejsca na listach, a zakładnikami jest całe polskie społeczeństwo - puentuje.

RadioZET.pl