Kryminolog grzmi ws. Kamińskiego. "Nie było głodówki. To przygotowana fikcja"

Dwa tygodnie temu rodziny skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika informowały, że rozpoczęli oni głodówkę. Kacper Kamiński, syn byłego szefa CBA i MSWiA, przekazał we wtorek 23 stycznia, że zostanie wdrożona procedura przymusowego dokarmiania jego ojca za pomocą sondy przez nos. Jednak późnym popołudniem prezydent Andrzej Duda zdecydował o ponownym zastosowaniu prawa łaski wobec byłych partyjnych kolegów. Po godzinie 21 Wąsik i Kamiński opuścili zakłady karne.

Dr Moczydłowski: znam realia. Nie było żadnej głodówki

Były szef Służby Więziennej dr Paweł Moczydłowski powiedział w rozmowie z portalem Gazeta.pl, że ekspresowe wyjście byłych posłów na wolność to "obraza dla prawa i procedur". – To tak wygląda, jak gdyby tutaj kolega zadzwonił do kolegi. [...] Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez personel w sądach i więziennictwie, który jest jeszcze ukształtowany przez Zjednoczoną Prawicę – stwierdził.

Ekspert ds. więziennictwa i kryminolog odniósł się także do doniesień o nieprzyjmowaniu jedzenia przez Mariusza Kamińskiego. – Znam realia. Nie było żadnej głodówki, był proces leczenia osoby, która z poważną chorobą przybyła do więzienia i przebywała tam w warunkach co najmniej pół-sanatoryjnych, gdzie leczono go nie z głodówki czy innych zagrożeń, a na inne dolegliwości personalne – ocenił. – To przygotowana wcześniej fikcja – skwitował.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 106a pkt. 5 Kodeksu karnego wykonawczego osadzonemu nie wolno, w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, odmawiać przyjmowania pokarmów i napojów dostarczanych przez administrację zakładu karnego.

Kamiński i Wąsik usłyszą kolejne zarzuty?

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą usłyszeć kolejne zarzuty. Do prokuratury wpłynęło doniesienie Ośrodka Monitorowań Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ws. kontrowersyjnej konferencji szefa MSWiA z 2021 roku. Kamiński w towarzystwie Mariusza Błaszczaka prezentował kadr z filmu o zoofilskiej treści, sugerując, że pochodził on od imigranta, który wtargnął do Polski z Białorusi. Z kolei posłowie KO z zespołu ds. Rozliczeń rządów PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nadużyciem uprawnień przez byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego - chodzi o decyzje, by nagrodzić funkcjonariuszy CBA finansując im wyjazd do domu publicznego w Wiedniu.

Źródło: Radio ZET/Gazeta.pl

