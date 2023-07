Krystyna Pawłowicz ogłosiła, co chce zrobić. Jej słowa wywołały zdumienie

Krystyna Pawłowicz chce zawalczyć o funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. O swoich ambicjach w Trybunale, w którym trwa spór o uznawanie prezesury Julii Przyłębskiej, była posłanka PiS napisała szerzej na Twitterze.

Pawłowicz poinformowała, że wkrótce odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. "Na 20 lipca, czwartek, na godz. 10.00 Prezes TK Julia Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Celem - wyłonienie kandydatów na funkcję Wiceprezesa TK" - napisała w środę po południu na Twitterze Pawłowicz.

Spór w TK. Pawłowicz ujawniła swoje ambicje

Dalej Pawłowicz wspomniała, że zgłosiła swoją kandydaturę. Wskazała też możliwego kontrkandydata na to stanowisko. "Podobno zgłosi się na tę funkcję też sędzia TK Jakub Stelina" – napisała Pawłowicz.

Jak podał TVN24, w środę 5 lipca upłynęła sześcioletnia kadencja Mariusza Muszyńskiego na stanowisku wiceprezesa TK. Jest on w grupie sędziów, którzy uważają, że kadencja Julii Przyłębskiej na stanowisku prezesa Trybunału dobiegła końca w grudniu ubiegłego roku.

Decyzja Pawłowicz o walce o funkcję wiceprezesa TK, wywołała w sieci skrajne emocje. Zwolennicy byłej posłanki PiS gratulują jej inicjatywy, a krytycy wypominają polityczną przeszłość i wypowiedzi, które oburzały opinię publiczną.

Przez spór o nieuznawanie prezesury Przyłębskiej w 2023 roku mamy do czynienia z realnym paraliżem TK. Do tego stopnia, że uniemożliwia on w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie, by podjąć uchwały (co najmniej 11 z 15 sędziów). Rządzący starali się o zmianę większości pełnego składu, by obniżyć ten próg do 9 sędziów (tylu uznaje prezesurę Przyłębskiej - red.).

RadioZET.pl/Krystyna Pawłowicz Twitter/TVN24