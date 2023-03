"Trzęsienie ziemi" w NCBR. "Krzysztof Bednarek został odwołany"

Krzysztof Bednarek nie jest już prezesem NCBR Investment Fund. Informację o jego odwołaniu przekazał w mediach społecznościowych poseł KO Dariusz Joński. "Po informacjach, jakie wczoraj przedstawiliśmy z Michałem Szczerbą, dotyczących powiązań prezesa NCBR Investment Fund, pan Bednarek został dziś odwołany!" - napisał na Twitterze.

Krzysztof Bednarek został prezesem NCBR Investment Fund, inwestycyjnego ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pod koniec stycznia br.

Krzysztof Bednarek odwołany. "Trzęsienie ziemi" w NCBR

Posłowie KO, Dariusz Joński i Michał Szczerba, przedstawili sieć powiązań między spółkami, które otrzymały dotacje z NCBiR a Partią Republikańską. Graf rozpoczyna się od szefa Partii Republikańskiej Adama Bielana, który - jak mówią - "negocjuje to, że to Jacek Żalek zostaje wiceministrem funduszy i polityki regionalnej", nadzorującym NCBiR. - Od wielu miesięcy to Jacek Żalek ustala wszystkie kwestie kadrowe w NCBiR - mówili posłowie KO.

- Konkurs zaczyna się w październiku 2022 r., to już wtedy Krzysztof Bednarek wie i to widzimy po ruchach w KRS, że on wycofuje się ze wszystkich spółek, w których ma udziały, przygotowuje ten grunt na styczeń, żeby wejść w fotel prezesa, jak mu się wydawało bez obciążeń, ale te obciążenia są - tłumaczył Szczerba.

Według Jońskiego, Bednarek miał spółkę, której udziały sprzedał temu, który złożył wniosek na 123 mln zł. Szczerba dodał: - NCBiR przekazuje 123 mln zł do wspólnika pana Bednarka pana Piotra M., który jest powiązany z Jackiem Żalkiem poprzez białostockie układy. Pan Krzysztof Bednarek jest wspólnikiem pana Piotra M. w tym samym czasie, kiedy trwa konkurs, kiedy jest przygotowany do roli prezesa NCBR Investment Fund.

Afera w NCBR. 55 mln zł dla 27-latka

13 lutego szef MFiPR Grzegorz Puda odwołał p.o. dyrektora NCBR Pawła Kucha, który kierował instytucją od sierpnia 2022 r. i powołał nowego pełniącego obowiązki szefa Centrum - Jacka Orła. Orzeł był wcześniej dyrektorem biura polityki bezpieczeństwa w MFiPR.

14 lutego wiceszef MFiPR Jacek Żalek bezpośrednio nadzorujący pracę NCBR poinformował, że decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej została wszczęta kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kontrola ma zbadać prawidłowość przeprowadzenia konkursu "Szybka Ścieżka

15 lutego resort funduszy poinformował, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dot. potencjalnych nieprawidłowości w procesie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe. 22 lutego Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w NCBR.

O tym, że prawie 55 mln zł dotacji z konkursu "Szybka ścieżka" otrzymała spółka o kapitale 5 tys. zł podało na początku lutego Radio ZET. Miała ona zostać założona 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, przez niespełna 30-latka w mieszkaniu prywatnym. Wniosek tej firmy miał otrzymać najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania, czyli 10 na 16 punktów.

RadioZET.pl/ Twitter/ PAP