Krzysztof Bosak utrzymał stanowisko wicemarszałka Sejmu. Nie udało się uzyskać większości dla wniosku Lewicy w tej sprawie w obliczu braku odpowiedniego kworum.

12 grudnia grudniu poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Bosak.

Sejm zdecydował w sprawie Krzysztofa Bosaka. Lewica wniosła o jego odwołanie

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja nad wnioskiem. - Kiedy ryzyko wybuchu jest duże, a salę może rozpalić drobna iskra, ostatnie czego potrzebujemy, to wicemarszałek przymykający oko na podpalacza z kanistrem benzyny, biegnącego na mównicę. Krzysztof Bosak powinien zostać odwołany z funkcji wicemarszałka Sejmu - mówiła posłanka Lewicy Paulina Matysiak jako wnioskodawczyni.

Paweł Kowal z KO komentował: - Niech każdy z nas ma poglądy, jakie chce, ale niech szanuje polską tradycję i nie wystawia Polski na pośmiewisko. Gdy zobaczyłem obrazki z posłem Braunem, z tą gaśnicą, pomyślałem, że nie chcę, żeby ktokolwiek pomyślał, że on to robi w imieniu Polski (...). Wiem, jak bardzo ważne jest, żebyśmy w dzisiejszym głosowaniu pokazali, że oczekujemy od nas wszystkich, żebyśmy wobec takich sytuacji reagowali, jak trzeba, wtedy kiedy trzeba i bez światłocieni.

Barbara Oliwiecka (Polska 2050-TD) mówiła: - Mam nadzieję, że Grzegorz Braun poniesie konsekwencje prawne (...). W prezydium Sejmu jest miejsce na przedstawicieli wszystkich partii wybranych w demokratycznych wyborach, dla Prawa i Sprawiedliwości, jak również dla Konfederacji.

Bosaka bronił Sławomir Mentzen z Konfederacji. - Lewica pełna jest oderwanych od rzeczywistości, zakłamanych hipokrytów. Lewica co najmniej od czasów sowieckich specjalizuje się w stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej, w karaniu za poglądy - komentował Mentzen. - Wolelibyście, żeby nas nie było. Żebyśmy zniknęli najlepiej razem z wszystkimi naszymi wyborcami - dodał.

Obrady przejął wówczas marszałek Szymon Hołownia. Lewica złożyła wniosek o odwołanie Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Klub argumentował, że umożliwił Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym m.in. nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych "rasistowskim".

Bosak w środę Studiu PAP ocenił, że wniosek Lewicy jest motywowany ideologicznie. - Wynika wyłącznie z niechęci do Konfederacji. Jego uzasadnienie jest absolutnie naciągane. Nie mieliśmy wcześniej precedensów stosowania odpowiedzialności zbiorowej na marszałkach, wicemarszałkach za to, co robią posłowie - podkreślił. - Odpowiedzialność posłów za swoje czyny powinna być spersonalizowana - dodał.

Krzysztof Bosak został powołany 13 listopada na wicemarszałka Sejmu. W ten sposób Konfederacja po raz pierwszy wprowadziła swojego reprezentanta do prezydium izby niższej parlamentu. Podczas rządów obozu Zjednoczonej Prawicy Konfederacja nie miała swojego reprezentanta w fotelu wicemarszałka.

Źródło: Radio ZET/PAP