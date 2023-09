Krzysztof Bosak: Zmieniamy reguły gry w polityce. Koniec ze sprzedawaniem się posłów za stanowiska

Podczas wasze konwencji w Katowicach było sporo o wywracaniu stolika Co to tak naprawdę znaczy? - Mówiłem o tym, że zmieniamy reguły gry w polskiej polityce. To znaczy koniec ze sprzedawaniem się przez posłów za stanowiska i przedłużaniem władzy PiS-u - powiedział Krzysztof Bosak – współprzewodniczący Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Patryka Michalskiego

Na listach Konfederacji są m.in. Łukasz Tulwiński - chłopak hajlował, Tomasz Stala – antysemita negujący holokaust. Oryginalne postacie.

- Oryginalne. Przeleciał pan po dalszych miejscach, na pierwszych miejscach mamy wielu fajnych profesjonalistów. W tej kadencji pokazaliśmy, że potrafimy merytorycznie pracować, mając 11 posłów. Lepiej niż wszystkie inne opcje polityczne. Jako jedyni głosowaliśmy przeciwko wielu antyobywatelskim ustawom, które niszczyły Polakom życie. To jest gwarancja tego, że tych których wprowadzimy do Sejmu, będą też głosować dobrze i to jest najważniejsze dla wyborców. To czy ktoś miął jakieś kontrowersyjne wypowiedzi, albo ma je dzisiaj, jest dużo mniej istotne – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

„Walorem Konfederacji nie jest gender balance i poprawność polityczna. Żadnej z tych rzeczy u nas nie ma. Jesteśmy opcją dla tych, którzy chcą czegoś innego” - Wiele kandydatek z waszych list nie należy do waszej partii – zauważył Beata Lubecka. - Pani redaktor w czym problem? Pani chce upartyjnić naszych kandydatów? Jest wystarczająco wiele, żeby spełnić parytet, któremu jesteśmy przeciwni. To jest szukanie dziury w cały. Walorem Konfederacji nie jest to, czego państwo szukacie, bo szukacie dwóch rzeczy: gender balance i szukacie poprawności politycznej. Żadnej z tych rzeczy u nas nie ma – stwierdził Bosak, dodając: - Jesteśmy opcją dla tych, którzy chcą czegoś innego.

„Koniec ze sprzedawaniem się przez posłów za stanowiska i przedłużaniem władzy PiS-u? - Było sporo o wywracaniu stolika podczas konwencji. Co to tak naprawdę znaczy? – zapytał Patryk Michalski. - Mówiłem o tym, że zmieniamy reguły gry w polskiej polityce. To znaczy koniec ze sprzedawaniem się przez posłów za stanowiska i przedłużaniem władzy PiS-u. Wszystkie inne partie sprzedały swoich posłów za stanowiska ze swoich list i dlatego rząd PiS-u ciągle trwa i koniec z tym szantażem, że trzeba poprzeć powrót Tuska do władzy, jeżeli ktoś jest przeciwko PiS-owi. Konfederacja będzie uprawiać w następnej kadencji politykę na swoich własnych zasadach. Te zasady, jakie definiujemy, są takie, że ani nie przedłużymy władzy Kaczyńskiego, ani nie damy powrotu Tuskowi – zaakcentował Krzysztof Bosak.

„Mamy zamiar wywrócić stolik przy którym siedzą: PiS, Platforma, Lewica, PSL” - Mamy zamiar wywrócić stolik przy którym siedzą: PiS. Platforma, Lewica, PSL, czyli partie które dobrze się dogadują mimo, że w mediach się różnią. Dobrze się dogadują w TVP, gdzie nie przeszkadza tzw. totalnej opozycji, że jesteśmy jedyną partią, której w ogóle tam nie ma. Dobrze się czują w Parlamencie Europejskim, gdzie grają do jednej bramki w sprawach w sprawach unijnych. Wspólnie popierają federalizację Unii Europejskiej, fit for 55, europejski zielony ład , który będzie niszczył polskie rolnictwo, dyrektywę budynkową, ukrywają przed społeczeństwem. Dobrze się dogadują w prezydium Sejmu, gdzie my jako jedyni zaprotestowaliśmy zgodnie z zasadami i to wszystko trzeba zatrzymać - podsumował Bosak.

