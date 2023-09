Krzysztof Brejza znalazł się na celowniku prokuratury. Jak wyjaśniła rzeczniczka gdańskiej prokuratury okręgowej Grażyna Wawryniuk, powodem skierowania wniosku o uchylenie immunitetu senatorowi KO są ustalenia w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu, wskazujące na podejrzenie popełnienia przez senatora Krzysztofa Brejzę przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla niego oraz Ryszarda Brejzy, który jest jego ojcem.

- Będziemy analizować dokument, który dzisiaj dostaliśmy z prokuratury, choć moment jego wysłania do izby wyższej jest dziwnie nieprzypadkowy - powiedział w rozmowie z Radiem ZET marszałek senatu Tomasz Grodzki.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Krzysztofa Brejzy

- Dziwi mnie dziwna koincydencja, że wniosek wpływa dokładnie w dniu, kiedy speckomisja ds. inwigilacji Pegasusem formułuje swój finalny raport. Przypomnę, że pan senator Brejza jako jeden z wielu niewinnych ludzi był inwigilowany - podkreślił Grodzki.



Jak brzmią zarzuty prokuratury? - Ryszardowi B. prokurator zarzucił, że w okresie od stycznia 2015 r. do października 2017 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków Prezydenta Miasta Inowrocławia. Z ustaleń śledztwa wynika, że prezydent wykorzystywał pracę pracowników Urzędu Miasta wykonujących obowiązki w nowo powstałym wydziale kultury, promocji i komunikacji społecznej dla celów prywatnych - przekazała rzecznik.



Dodała, że "dalsza analiza materiału dowodowego wykazała, że pomysłodawcą powołania ww. wydziału w strukturze ratusza był Krzysztof Brejza i to on faktycznie zarządzał «pracami» tej jednostki".



Ponadto, jak przekazała rzecznik, z materiału dowodowego wynika, że koordynowana przez Krzysztofa Brejzę "praca" wydziału polegała także na uczestnictwie w plebiscytach i konkursach internetowych i szerokim komentowaniu w internecie w sposób sprzyjający rodzinie B.



- Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, że Krzysztof B. współdziałał ze swoim ojcem w wykorzystaniu aparatu samorządowego dla realizacji własnych celów - zaznaczyła Wawryniuk.

"Krzysztof Brejza działa na szkodę interesu publicznego"

Przekazała, że tym samym, jak ustalono, Krzysztof Brejza wraz z ojcem działali na szkodę interesu publicznego Miasta Inowrocław, m.in. narażając wizerunek organów samorządowych jako instytucji zaufania publicznego, a także na szkodę interesu prywatnego przeciwników jego ojca.



- We wniosku o uchylenie immunitetu czyny Krzysztofa B. prokurator zakwalifikował z art. 231 §1 i 2 w zw z art. 21 § 2 kodeksu karnego, czyli jako przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków - wyjaśniła.



Rzecznik poinformowała, że w innym wątku nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała już wcześniej akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, którym objęto 17 osób.



- Dotyczy on wyłudzenia kilkuset tysięcy złotych ze środków publicznych na podstawie poświadczających nieprawdę oraz podrobionych dokumentów, w tym faktur wystawianych na rzecz Urzędu Miasta Inowrocław oraz Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy przez współpracujących z urzędnikami przedsiębiorców - przekazała dodając, że faktury te służyły do uzyskania z budżetu jednostek wypłaty pieniędzy za usługi, które nie miały miejsca, bądź nie były świadczone na rzecz urzędu. - Wątek Ryszarda B. pozostaje nadal w toku na etapie postępowania przygotowawczego - zastrzegła rzecznik.

Obecny senator Krzysztof Brejza jest na trzecim miejscu na liście KO do sejmu z okręgu nr 4 (Bydgoszcz). Natomiast jego ojciec w ramach paktu senackiego jest kandydatem KO do Senatu z okręgu nr. 10 (Inowrocław).



Marta Stańczyk - PAP