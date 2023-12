Pisze książki, chodzi do kościoła, reprezentuje Lewicę. Kim jest Krzysztof Gawkowski?

Krzysztof Gawkowski pojawił się w polskim Sejmie po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Wcześniej koncentrował się na pracy samorządowej oraz działaniach partyjnych – polityk przez długi czas był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Co wiemy o pośle na Sejm IX i X kadencji? Oto istotne informacje związane z aktywnością publiczną oraz życiem prywatnym Krzysztofa Gawkowskiego.

Krzysztof Gawkowski – życiorys, wiek, wykształcenie, książki

Krzysztof Gawkowski urodził się 11 kwietnia 1980 roku. Pochodzi z Wołomina, ale kształcił się w Warszawie: ukończył Technikum Kolejowe (obecnie znane jako Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"), a następnie zdecydował się na studia politologiczne w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych. Uzyskał również tytuł doktora nauk humanistycznych na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od lat pracuje jako nauczyciel akademicki.

Poseł Lewicy jest również pisarzem: stworzył powieści kryminalne „Piętno prawdy”, „Cień przeszłości” i „Odnowa”. Napisał też książki społeczno-polityczne: „Obudzić państwo” (dotyczące lewicowości w kontekście wprowadzania reform) oraz „Nowe państwo”, które ma być politycznym credo Gawkowskiego.

Krzysztof Gawkowski – działalność polityczna, SLD, Nowa Lewica

Krzysztof Gawkowski rozpoczął działalność polityczną od zaangażowania w Federację Młodych Socjaldemokratów. W 2000 roku wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej – w 2012 roku został sekretarzem generalnym partii. Polityk przez wiele lat skupiał się na pracy w samorządzie; zasiadał w radzie miejskiej Wołomina oraz w Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV kadencji. W 2019 roku wstąpił do Wiosny utworzonej przez Roberta Biedronia. Po rozwiązaniu partii w 2021 roku został członkiem Nowej Lewicy.

Krzysztof Gawkowski pojawił się w Sejmie w 2019 roku. W wyborach parlamentarnych 2023 uzyskał reelekcję, zdobywając w okręgu wyborczym nr 4 (Bydgoszczy i okolicznych powiatach) 21 831 głosów. Poseł pełni obecnie dwie funkcje: szefa klubu parlamentarnego Lewicy oraz wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy.

Zobacz także: "Ile plemników zabił pan w życiu?". Nietypowa wymiana zdań, poseł PiS oburzony

Krzysztof Gawkowski – poglądy i postulaty

Krzysztof Gawkowski zabiera głos w wielu kwestiach. Wśród jego zwracających uwagę postulatów można wymienić m.in.:

dekryminalizację aborcji

klarowny rozdział państwa i Kościoła

stworzeniem przestrzeni przyjaznej dla człowieka i środowiska, sprzeciwiającej się tzw. „betonozie”;

powołanie Agencji Cyberbezpieczeństwa w ramach kontroli nad sposobem, w jaki państwo wykorzystuje dane obywateli;

budowa mieszkań na wynajem przez samorządy z finansową pomocą państwa;

doprowadzenie połączeń kolejowych do każdego powiatu i autobusowych do każdej gminy.

Zobacz także: Kim jest Dorota Olko? Znamy postulaty posłanki Razem

Krzysztof Gawkowski – żona, dzieci, religia

Krzysztof Gawkowski poznał swoją żonę w kościele. Jak informuje portal Super Express, para obchodziła w 2022 roku 15. rocznicę ślubu. Małżeństwo wychowuje troje dzieci – dwie córki oraz syna.

Poseł Lewicy deklaruje się jako katolik. W rozmowie z Radiem Plus powiedział: - Lewica wrażliwa społecznie to również lewica taka, która będzie czuła na to, co mówił Chrystus w swoich przesłaniach ewangelicznych — a tam było jasno, bądź bratem dla drugiego człowieka, wspieraj go, nie zapominaj o jego problemach. […] Niech będzie w duszy każdego polityka to, co ma być, czyli jego wiara, ale niech nie będzie w decyzjach politycznych. Na to się nie zgadzam.

Źródło: Radio ZET/wybory.gov.pl/mamprawowiedziec.pl/klub-lewica.org.pl/se.pl