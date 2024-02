Stanowski chce kandydować na prezydenta. "Chciałbym to zrobić". Duda zareagował

Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek przeprowadzili wywiad z Andrzejem Dudą. Wywiad został wyemitowany w piątek wieczorem na Kanale Zero. Prezydent mówił w nim m.in. o Donaldzie Tusku i Jarosławie Kaczyńskim, Trybunale Konstytucyjnym i wojnie w Ukrainie.

Pod koniec rozmowy Stanowski zaskoczył jednak swoją wypowiedzią. Dziennikarz zadeklarował bowiem chęć startu w wyborach prezydenckich. Przekonywał, że "chciałby zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka".

Stanowski chce kandydować na prezydenta. Duda dał mu radę

- Mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi, chciałbym żeby kamera za mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta. Nie da się tego zrobić inaczej, niż startując na prezydenta, w związku z tym chciałbym to zrobić - oświadczył Stanowski. Od razu zapytał Dudę, czy doradza mu ten ruch.

- Doradzam, jeżeli jest poważna grupa ludzi, która chce, by był pan kandydatem na prezydenta - odparł po chwili namysłu prezydent. - To jest zapewne niepoważna grupa, proszę na mnie spojrzeć. Jest to grupa niepoważna, ale może być liczna - ironicznie skomentował Stanowski.

- Jeżeli grupa ta jest liczna, to jest poważna - przekonywał prezydent, dodając, że "rzede wszystkim jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli ktoś podejdzie do tego solidnie". W tym momencie wtrącił się Mazurek, który powiedział Dudzie, "żeby nie doradzał" Stanowskiemu, bo "on w to jeszcze uwierzy i naprawdę wystartuje".

Szef Kanału Zero stwierdził jednocześnie, że "nie chce wygrać" tych wyborów. Z kolei Duda przypomniał o kilku karierach politycznych - np. Pawła Kukiza czy Szymona Hołowni - które rozpoczęły się właśnie dzięki ich udziałowi w wyborach prezydenckich. Sam Stanowski odniósł się później do swojej deklaracji w mediach społecznościowych.

"Chciałem doprecyzować: to, że chcę stratować w wyborach na prezydenta Polski nie oznacza, że chcę być prezydentem Polski. Oznacza jedynie, że chcę startować i z bliska obserwować ten cyrk i wziąć udział w debatach" - napisał.

Źródło: Radio ZET/Kanał Zero