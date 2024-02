Krzysztof Stanowski wystartuje na prezydenta? Może zamieszać. Jest sondaż

Portal przypomniał, że dziennikarz Krzysztof Stanowski ogłosił chęć startu w wyborach prezydenckich w 2025 r. podczas wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą wyemitowanym po premierze Kanału Zero. Zaznaczono, że w późniejszym wpisie na platformie X Stanowski podkreślił, że to, iż zamierza startować w wyborach prezydenckich nie oznacza, że chce być prezydentem. "«Oznacza jedynie, że chcę startować i z bliska obserwować ten cyrk i wziąć udział w debatach»" - przypomniał wpis portal rp.pl.



W sondażu dla portalu zapytano ankietowanych, czy gdyby Krzysztof Stanowski wystartował w wyborach prezydenckich mógłby liczyć na ich głos. "Na tak zadane pytanie «tak» odpowiedziało 9,7 proc. badanych. Odpowiedzi «nie» udzieliło 42,7 proc. respondentów" - czytamy. Z kolei 15 proc. badanych stwierdziło, że nie wie, czy Stanowski mógłby liczyć na ich głos, a 32,6 proc. ankietowanych nie wie, kim jest Krzysztof Stanowski.

"Dziennikarza chętniej poparliby mężczyźni (13 proc.) niż kobiety (7 proc.). Grupą wiekową najczęściej deklarującą możliwość zagłosowania na Krzysztofa Stanowskiego są osoby w wieku od 25 do 34 lat. Z uwagi na wysokość zarobków oddanie głosu na Krzysztofa Stanowskiego biorą pod uwagę najczęściej respondenci z dochodami przekraczającymi 5000 zł netto miesięcznie. Biorąc pod uwagę klasę miejscowości odsetek ten jest najwyższy wśród osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (11 proc.)" - komentowała wyniki badania, cytowana przez portal Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.



Rp.pl zauważa, że poparcie na poziomie 9,7 proc. w poprzednich wyborach prezydenckich dałoby Stanowskiemu czwarte miejsce — za Andrzejem Dudą, Rafałem Trzaskowskim i Szymonem Hołownią, ale przed Krzysztofem Bosakiem (6,78 proc.), Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (2,38 proc.) i Robertem Biedroniem (2,22 proc.).



Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 lutego 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Źródło: Radio ZET/PAP/RP.pl