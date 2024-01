Kto może wejść na obrady Sejmu i obserwować wszystko, co dzieje w niższej izbie polskiego parlamentu? Takie prawo mają nie tylko wybrani przez obywateli posłowie. Oto, kto jeszcze może to zrobić.

Kto może wejść na obrady Sejmu? Spis uprawnionych osób

Kto może wejść na obrady Sejmu poza politykami? Należy pamiętać, że posiedzenia Sejmu są jawne. Dzięki zasadzie jawności publiczność może obserwować obrady dzięki transmisjom i doniesieniom medialnym lub — w konkretnych przypadkach — z galerii sali posiedzeń. Wejście na salę w trakcie obrad przysługuje oczywiście posłom i senatorom; portal Onet dodaje: „Bieżący mandat europosła zapewnia wejście na sejmową galerię”. Dostęp do sali mają też członkowie Straży Marszałkowskiej, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu oraz osoby z jednorazową kartą wstępu.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Sejmu: „Osoba indywidualna zamierzająca skorzystać z prawa do obserwowania obrad Sejmu obowiązana jest uzyskać jednorazową kartę wstępu wydawaną przez Straż Marszałkowską w Dziale Przepustek (budynek H). Do wydania karty niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem otrzymania karty wstępu jest zgłoszenie do działu przepustek na piśmie chęci obserwacji obrad co najmniej na 24 godziny przed planowanym wstępem”. W przypadku grupy zorganizowanej kartę wstępu uzyskuje opiekun, ale każdy członek grupy musi posiadać dokument ze zdjęciem.

Osoby przebywające na galerii zobowiązane do zachowania ciszy i powagi; powinny unikać wyrażania aprobaty lub dezaprobaty np. poprzez oklaski albo głośne wykrzykiwanie własnych uwag.

Zobacz także: Szymon Hołownia pokazał "ciemny salonik" w Sejmie. Co to za miejsce?

Kto może wejść do budynku Sejmu? Kwestię precyzuje dokument sprzed lat

Jak czytamy w zarządzeniu marszałka z 2008 roku, wejście do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu jest możliwe dzięki okazaniu dokumentów. Wśród nich wymienia się:

legitymację poselską;

imienny identyfikator pracownika Kancelarii Sejmu, pracownika Straży Marszałkowskiej i Kancelarii Senatu;

identyfikator służbowy funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej;

karta prasowa;

okresowa karta wstępu;

jednorazowa karta wstępu;

karta wstępu byłego posła lub byłego senatora;

jednorazowa karta wstępu do Biblioteki Sejmowej;

lista imienna (w przypadku grup);

legitymacja służbowa osoby pełniącej sprecyzowane obowiązki: Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego Państwowej Komisji Wyborczej Krajowej Rady Sądownictwa Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych .

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl/onet.pl