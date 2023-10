Kto następcą Kaczyńskiego? Jest jeden wyraźny faworyt

W PiS trwają rozliczenia po wyborach parlamentarnych 2023. Partia rządząca osiągnęła co prawda najwyższy wynik, ale to dotychczasowa opozycja (KO, Lewica, Trzecia Droga) ma większe szanse na utworzenie rządu. Nawet, jeśli obóz władzy ma nadzieję, że będzie inaczej.

Na Nowogrodzkiej zaczęło się szukanie winnych. Jarosław Kaczyński zdecydował o wymianie szefów miejskich struktur PiS. Na pierwszy ogień poszedł dowodzący warszawską "ekipą" Jarosław Krajewski. Z kolei dymisję ze stanowiska sekretarza generalnego formacji złożył Krzysztof Sobolewski.

Kto następcą Kaczyńskiego? Sondaż: faworytem Morawiecki

A co z samym prezesem? Jego przywództwo raczej nie jest kwestionowane - jedynym, który stwierdził, że Kaczyński powinien iść na polityczną emeryturę, był obecny szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Ale pytania o to, kto mógłby zastąpić Kaczyńskiego, wciąż się pojawiają. O to zapytała m.in. pracownia United Surveys, której sondaż opublikowała Wirtualna Polska.

"Kto byłby najlepszym następcą Jarosława Kaczyńskiego w roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości?" - o to US zapytała ankietowanych. A oto wyniki badania:

Mateusz Morawiecki - 22,2 proc.

- 22,2 proc. Beata Szydło - 13,6 proc.

- 13,6 proc. Mariusz Błaszczak - 4,5 proc.

- 4,5 proc. Zbigniew Ziobro - 1,5 proc.

- 1,5 proc. Jacek Sasin - 1,4 proc.

- 1,4 proc. ktoś inny - 26,3 proc.

- 26,3 proc. nie wiem/trudno powiedzieć - 30,6 proc.

Jak widać, jeśli w ogóle kogokolwiek respondenci brali pod uwagę, to tylko dwoje premierów z czasów PiS - obecnego Mateusza Morawieckiego oraz Beatę Szydło (szefową rządu w latach 2015-17, obecnie eurodeputowaną).

Morawiecki z najwyższym poparciem wśród wyborców PiS

Bardziej znaczące jest jednak to, że ponad połowa badanych (prawie 57 proc.) albo nie wie, czy ktokolwiek nadawałby się na nowego lidera PiS, albo nie widzi takich kandydatów spośród aktywnych polityków związanych z tym ugrupowaniem.

United Surveys zbadało też, jak przedstawiają się nastroje wśród sympatyków PiS. W tej grupie Morawiecki urasta już do rangi zdecydowanego faworyta, zbierając aż 47 proc. głosów. 27 proc. wybrałoby Szydło, 8 proc. Błaszczaka, a po 2 proc. Sasina i Ziobrę. Odsetek odpowiedzi "ktoś inny" i "nie wiem", łącznie wyniósł zaledwie 14 proc.

Badanie zostało przygotowane przez United Surveys metodą mieszaną CATI i CAWI. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-22 października na grupie 1000 osób.