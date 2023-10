Kto wygra wybory? Kto zostanie premierem? Jaka będzie frekwencja? Tak typują bukmacherzy

Wybory parlamentarne 2023 już w najbliższą niedzielę 15 października. Tego dnia Polki i Polacy zdecydują, kto będzie rządził krajem przez najbliższe cztery lata. Z kolei o północy w sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, a co za tym idzie, przez cały piątek politycy jeżdżą po kraju, korzystając z ostatniej szansy na przekonanie do siebie wyborców, a w sieci pojawiają się ostatnie sondaże wyborcze.

Wybory 2023. Bukmacherzy ocenili, kto wygra

Jednak typowaniem zwycięzcy niedzielnych wyborów parlamentarnych zajmują się nie tylko agencje przeprowadzające sondaże. Swoje typy na to, kto ma największe szanse na wyborcze zwycięstwo przedstawili też bukmacherzy.

Zdaniem bukmacherów - jak podaje o2.pl - najlepszy wynik wyborczy osiągnie Prawo i Sprawiedliwość. Kurs na wygraną partii Jarosława Kaczyńskiego to średnio 1,10. Dużo więcej można byłoby zarobić na ewentualnym zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej - kurs na to wynosi średnio 5,75 zł.

I o ile - wnosząc po sondażach - to, kto zajmie pierwsze i drugie miejsce w niedzielnych wyborach, jest stosunkowo jasne, to ostatnie miejsce na podium wciąż budzi wątpliwości. Superbet daje w tym zakresie równe szanse Konfederacji i Trzeciej Drodze. Fortuna i STS typują jednak, że to ugrupowanie Sławomira Mentzena stanie "na pudle".

Kto zostanie premierem? Jaka będzie frekwencja?

Szanse danych partii na zwycięstwo, to jednak nie jedyne, co można obstawiać u bukmacherów. Można się założyć również o to, kto zostanie szefem rządu. Największe szanse ma - zdaniem bukmacherów - Mateusz Morawiecki. Nieco niżej, choć wciąż wysoko, plasuje się Donald Tusk i Rafał Trzaskowski.

Kolejne, co można obstawić, to frekwencja - zarówno ta wyborcza, jak i referendalna. Zdaniem bukmacherów frekwencja wyborcza przekroczy 62 proc., co byłoby najlepszym wynikiem od lat. Zdaniem STS, nie uda się osiągnąć minimalnej frekwencji, by uznać referendum za wiążące - kurs na to wynosi 1,35 zł.