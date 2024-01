Kto zostanie posłem po Kamińskim? Najnowsza deklaracja Hołowni

Mariusz Kamiński odbywa wyrok 2 lat pozbawienia wolności po prawomocnym wyroku skazującym za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. W związku z tym marszałek Sejmu podjął decyzję o wygaszeniu jego mandatu poselskiego. Odwołanie Kamińskiego od tej decyzji odrzuciła Izba Pracy Sądu Najwyższego.

We wtorek podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia powiedział, co dalej z mandatem nieobsadzonym po byłym szefie CBA. - Państwowa Komisja Wyborcza nie przesłała żadnej korespondencji ze wskazaniem kolejnej osoby do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim - mówił marszałek Sejmu.

Kto posłem po Kamińskim? Hołownia komentuje

Doprecyzował, że nie widzi problemu w tym, że klub PiS nie będzie miał posła po wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Hołownia wyjaśnił procedurę: otrzymuje z PKW informacje o kolejnej osobie, która może zostać posłem, marszałek izby kieruje oficjalne zapytanie do kandydata na parlamentarzystę, czeka na odpowiedź, a w przypadku jej braku powtarza procedurę.

Pierwsza w kolejce do obsadzenia mandatu po byłym szefie MSWiA jest Monika Pawłowska. Posłowie PiS zapowiadają, że nie dopuszczą do zaprzysiężenia nowych posłów w miejsce skazanych Wąsika i Kamińskiego. Ich zdaniem skazani byli szefowie CBA nadal są parlamentarzystami.

Źródło: Radio ZET