Kukiz diagnozuje przegraną PiS. Radzi, jak wygrać kolejne wybory

Paweł Kukiz uważa, że jeśli prawica chce wygrać następne wybory parlamentarne, musi być skonstruowana na zasadzie Partii Republikańskiej w USA. - To musi być szeroki front, wiele różnych podmiotów zgromadzonych wokół jednego celu - powiedział we wtorek w Radiu Wnet lider Kukiz’15.

Paweł Kukiz zabrał głos ws. przegranej PiS

Kukiz, który wszedł do Sejmu, startując z listy PiS, został zapytany m.in. o to, dlaczego planuje założyć koło sejmowe. Podkreślił, że "nie jest i nigdy nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości". - Startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości podobnie jak w 2019 r. z list PSL, ponieważ w Polsce mamy ordynację wyborczą, która uniemożliwia indywidualny start do Sejmu. Jeśli chce się cokolwiek zmienić w Polsce, to trzeba być w Sejmie. A ponieważ światopogląd PiS jest mi najbliższy, z przyjemnością przyjąłem propozycję startu z list PiS w zamian za wpisanie do programu wyborczego moich postulatów - powiedział Paweł Kukiz.

Kukiz był przekonany, że Zjednoczona Prawica będzie funkcjonowała w Sejmie jak Partia Republikańska w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem to umocniłoby prawe skrzydło polskiej sceny politycznej i mogło zagwarantować zwycięstwo w wyborach.

Kukiz radzi prawicy, jak wygrać kolejne wybory

Paweł Kukiz o ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że to grupa oligarchów i dysydentów. - Taka koncepcja nie doprowadzi do zwycięstwa wyborów za cztery lata - zdiagnozował, dodając, że "jeśli prawica chce wygrać, to musi być skonstruowana na zasadzie Partii Republikańskiej w USA". - To musi być szeroki front. Tylko w ten sposób można pokonać kosmopolitów i ludzi, dla który podmiotowość Polski ma niewielkie znaczenie - stwierdził polityk.

Parlamentarzysta osądził, że w ramach Zjednoczonej Prawicy należałoby stworzyć trzy kluby parlamentarne. - Suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość i jakiś trzeci, ponieważ wówczas są inne parytety w komisjach sejmowych - powiedział Kukiz. Dostrzegł też, że większa liczba klubów daje szersze pole oddziaływania w mediach.

Źródło: Radio ZET/Radio Wnet