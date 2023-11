Kukiz grzmi ws. posiedzenia Sejmu. "Dom wariatów"

Paweł Kukiz nie widzi przełomu w Sejmie po tym, jak dotychczasowa opozycja zdobyła większość. Przewodniczący Kukiz '15 uważa, że teraz role się po prostu odwróciły, a PiS "wziął odwet za to, co robiła opozycja na sali plenarnej".

Paweł Kukiz ostro o Sejmie. "Dom wariatów"

W poniedziałek i wtorek trwało pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, któremu przewodniczył nowy marszałek Szymon Hołownia. Polityk musiał od początku radzić sobie z dużą presją i nieeleganckim zachowaniem niektórych posłów. Doszło m.in. do awantury z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Hołownia przywoływał też do porządku m.in. ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Podczas środowej audycji w Radiu Wrocław Paweł Kukiz ocenił pierwsze posiedzenie Sejmu. Podkreślił, że zrobiło mu się żal Szymona Hołowni. - Tak patrzyłem na niego i pomyślałem: "Boże człowieku, w co ty się pakujesz?" - mówił o nowym marszałku Sejmu. Lider Kukiz '15 zauważył, że "miała być nowa jakość, a tego nie widać". - Pierwsze i drugie posiedzenie było opóźnione o pół godziny, czyli dokładnie tak, jak się działo w poprzedniej kadencji - odnotował.

Nie oburzyło go jednak zachowanie Ziobry czy Czarnka. Paweł Kukiz orzekł, że był to odwet za wcześniejsze działania opozycji. - Eskalacja krzyków była tożsama z tym, co działo się w 2015 i 2019 roku. W tej chwili PiS wziął odwet za to, co robiła opozycja na sali plenarnej - zauważył. - Najgorszej jest to, że ludzie zgadzają się na tego typu zdarzenia, zgadzając się na ustrój partyjny, który jest oparty na konflikcie. Dom wariatów - podsumował.

Źródło: Radio ZET/Radio Wrocław