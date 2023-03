Kukiz składa deklarację ws. wyborów. "Decyzja coraz bliżej"

Sądy pokoju coraz bliżej? We wtorek sejmowa podkomisja przegłosowała poprawki w dwóch projektach złożonych przez Andrzeja Dudę wraz z Pawłem Kukizem. To kluczowy element umowy dwóch ugrupowań - PiS i Kukiz'15 - który może zaważyć na decyzji Kukiza o wspólnym stracie z PiS w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Sądy pokoju. Pomysł Kukiza krytykuje Ziobro i opozycja

Jednak nie cała Zjednoczona Prawica popiera ten pomysł. Negatywnie oceniła go Solidarna Polska. - Nigdy nie poprę tego rodzaju projektów, które w naszym przekonaniu są destrukcyjne dla polskiego sądownictwa - zadeklarował Zbigniew Ziobro. Projekt krytykuje też opozycja, o czym wspominała m.in. w rozmowie z RadioZET.pl Barbara Dolniak, zastępczyni przewodniczącego podkomisji.

- Wszystkie poprawki PiS zostały przezeń dziś przegłosowane, włącznie z tą, która przyjmuje możliwość delegacji sędziego pokoju do innego okręgu. To absolutne zaprzeczenie idei, którą głoszą projektodawcy, dotyczącej bezpośredniości wyborów - komentowała posłanka KO.

- Mieszkańcy mieliby wybierać sędziego pokoju dla swojego okręgu, po czym ten zostałby oddelegowany do innego. Jego sprawy musiałby zatem przejąć kolejny sędzia. A to oznacza wydłużenie postępowania - relacjonowała.

Kukiz: decyzja o wspólnym starcie z PiS coraz bliżej

Co o tym wszystkim sądzi inicjator idei sądów pokoju? - Podstawową przeszkodą jest Solidarna Polska, która w tej sprawie weszła w sojusz z Koalicją i są przeciw. Głos decydujący należy do PSL, które miało sędziów pokoju na swoich sztandarach. Od nich w dużej mierze zależy, czy ustawa zostanie uchwalona - mówił Paweł Kukiz w rozmowie z Wirtualną Polską. Został również zapytany, czy jeśli projekt przepadnie w parlamencie, oznaczałoby to koniec jego sojuszu z PiS.

Lubię, kiedy ludzie się cieszą, ale radość tych, którzy myślą, że już znikam ze sceny politycznej, jest przedwczesna. Na razie wszystko wskazuje na to, że decyzja o wspólnym starcie z PiS jest coraz bliżej Paweł Kukiz

- PiS do tej pory wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, a to zbliża mnie do decyzji o wspólnym starcie. Ostatecznie podejmę ją po uchwaleniu ustawy o sędziach pokoju. Na razie jestem usatysfakcjonowany uchwaleniem ustawy o referendach lokalnych, a to daje szanse na zrealizowanie kolejnych postulatów z partią władzy - podsumował rozmówca WP.

Sądy i sędziowie pokoju. Co zakłada projekt?

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają w Sejmie od grudnia 2021 r.

Podkomisja sejmowa poświęciła łącznie 15 posiedzeń na wypracowanie projektów ustawy o sądach pokoju oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające reformę.

Oba projekty były inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju początkowo prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Dudą.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP