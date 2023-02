Kukiz stracił partię. Wszystko przez gapiostwo swoich działaczy

Paweł Kukiz już w 2020 roku zapowiadał założenie partii politycznej. - Jest to kolejne narzędzie do tego, abym mógł walczyć o swoje postulaty - mówił wtedy. Przypomnijmy, że w 2015 r. dostał się do Sejmu jako przywódca "nieformalnego ruchu społecznego, przekształconego następnie w stowarzyszenie".

Kukiz stracił partię. Kukiz'15 rozwiązane przez sąd

W artykule "Rzeczpospolitej" wyjaśniono, że choć Kukiz "twierdził nawet, że brzydzi się partiokracją, to "z czasem uznał jednak, że polityki nie da się skutecznie uprawiać bez subwencji budżetowych", a do ich otrzymywania konieczne jest zaś posiadanie partii.

Jak jednak ustaliła gazeta, pieniędzy z budżetu nie wywalczył i znów jest bezpartyjny. Ugrupowanie Kukiz'15 zostało bowiem zdelegalizowane". "Decyzję o wykreśleniu z ewidencji partii politycznych podjął 11 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej. Powodem jest niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2021 rok" - napisano.

To konsekwencje gapiostwa działaczy Kukiz’15, przed którymi ostrzegano już w czerwcu ubiegłego roku, informując o spóźnieniu ze sprawozdaniem. Kukiz w rozmowie z gazetą przekonywał, że "wykreślenie jego partii z rejestru to nie problem", a swojej partii nie przykładał większego znaczenia.

Założyć chcieli ją działacze. Powiedziałem im: "jeśli chcecie, to zakładajcie i pilnujcie formalności". [...] Tworzenie partyjnych molochów nigdy mnie nie interesowało. Wręcz przeciwnie, przeszedłem do polityki, by walczyć z bolszewicką konstrukcją, jaką mają wszystkie duże partie w naszym kraju Paweł Kukiz

Jak zaznaczono, "gdy widmo wykreślenia partii stało się realne, środowisko Kukiza zaczęło jednak przygotowywać środki zaradcze, by przed jesiennymi wyborami nie zostać bez ugrupowania, co pozbawiłoby je szans na pieniądze z budżetu". "Rz" informowała w styczniu, "Kukizowcy" zaczęli przygotowywać rejestrację nowego ugrupowania, tym razem pod nazwą Kukiz'15.

- Przygotowujemy wniosek o rejestrację. Z całej Polski spływają już listy z podpisami, planujemy, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, gdy do Warszawy przyjadą nasi działacze, podejmiemy uchwałę o rejestracji partii - informował wówczas "Rz" poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko. Teraz przekonuje, że wniosek o rejestrację jest gotowy i zostanie "złożony w najbliższym czasie". - Spodziewamy się, że rejestracja może potrwać około trzech miesięcy - wyjaśnił.

RadioZET.pl/PAP