Kulisy relacji Duda-Kaczyński. Szczere słowa prezydenta

Premier Kaczyński to mój przyjaciel? – Bogdan Rymanowski zapytał Andrzeja Dudę. – Przyjaciel to myślę, że nie jest tutaj właściwe słowo. Mam ogromny szacunek do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jako lidera, wielkiego polityka, męża stanu. Mam do niego zaufanie, jeśli chodzi o prowadzenie polskich spraw. To człowiek, który jest w wieku mojego ojca, więc trudno tutaj mówić o przyjaźni – odpowiedział prezydent.

Krótka piłka z prezydentem Andrzejem Dudą

Kolejne pytanie dotyczyło byłego prezydenta. – Jestem lepszym prezydentem niż Kwaśniewski? – zapytał prowadzący. – Proszę mnie nie namawiać do takich wypowiedzi. To historia ocenia, kto jest lepszym prezydentem, a nie bieżące sprawy. To nie komentatorzy, ani nie bieżący prezydenci oceniają, kto jest lepszym prezydentem – ocenił Duda.

Bogdan Rymanowski nawiązał też do sprawy szczątków rosyjskiej rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą. – Minister Błaszczak zawiódł ws. rosyjskiej rakiety? – pytał gospodarz programu "Gość Radia ZET". – To jest bardzo złożona sprawa. Nie – stwierdził zwierzchnik sił zbrojnych.

– To Polak powinien być szefem NATO? – dopytywał prowadzący. – Tak! – odpowiedział stanowczo prezydent RP. Ostatnie pytanie brzmiało: – Ukraina powinna przeprosić za Wołyń? – Powinniśmy mieć pojednanie ws. Wołynia. Potrzebna jest prawda historyczna, szacunek dla ofiar i szacunek i braterstwo pomiędzy naszymi narodami – zauważył Andrzej Duda.

RadioZET.pl