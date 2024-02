Kulisy ruchu Dudy ws. budżetu. To wtedy prezydent podjął decyzję

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda w środę podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, a także ustawę okołobudżetową i nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym. Skierował je jednak - w trybie następczym - do Trybunału Konstytucyjnego, "celem zbadania ich zgodności z Konstytucją".

Jak zaznaczono w komunikacie, stało się tak "z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika". "Analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych" - dodano.

Wirtualna Polska opisała kulisy tej decyzji. Jak ustalono, miała ona zostać podjęta "już kilka dni temu", a jej ogłoszenie "było formalnością". - Prezydent i jego prawnicy uważają, że mandaty Kamińskiego i Wąsika nie zostały wygaszone. Według Andrzeja Dudy taką decyzję wydał Sąd Najwyższy. A marszałek Sejmu będzie miał niedługo gigantyczny problem - powiedział portalowi anonimowo współpracownik głowy państwa.

Przypomnijmy, że Kamiński i Wąsik zostali w grudniu 2023 roku skazani prawomocnymi wyrokami na kary więzienia za działania ws. afery gruntowej z 2007 roku. Z mocy prawa wygasły ich mandaty, a oni sami trafili na dwa tygodnie do zakładów karnych. Na wolność wyszli dopiero po tym, jak prezydent ich ułaskawił. Duda, a także wszyscy politycy PiS utrzymują, że były szef CBA i MSWiA oraz jego zastępca wciąż są posłami.

Rozmówca WP podkreślił, że od teraz każda ustawa, która wypłynie z Sejmu, a która przegłosowana zostanie bez udziału byłych posłów, będzie przez prezydenta odsyłana do TK.

Jest to gest nieuznawania sytuacji, że obaj posłowie są niedopuszczeni do wykonywania poselskiego mandatu. To gest prawny i polityczny prezydenta. Ustawy - mimo odesłania do Trybunału - będą bowiem obowiązywały

- współpracownik prezydenta w rozmowie z WP